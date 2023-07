Whatsapp non si ferma. L’app di messaggistica continua ad implementare le sue funzionalita. Lo scopo? Migliorare ancor di più l’esperienza dei propri utenti. A tal proposito WABeta Info ha segnalato una nuova versione beta per Android, la 2.23.14.18, in cui vi sarà una novità che faciliterà sicuramente l’utilizzo dell’app. Questa nuova funzione sarà dedicata soprattutto a coloro che utilizzano Whatsapp web ed implica l’utilizzo dell’app dei QR Code.

Qual è questa fantastica novità di Whatsapp?

Si tratta di una nuova funzionalità chiamata “Link with phone number”. Questa permetterà agli utenti di collegare il proprio account a Whatsapp web senza dover scansionare il QR code. Per accedere al proprio dispositivo, infatti, sarà sufficiente utilizzare il numero del proprio account principale e inserire il codice monouso generato da Whatsapp web. Fatto ciò, dopo aver aperto l’app sul pc, sarà sufficiente cliccare sull’opzione “Collega con numero di telefono”, inserendo quindi il numero di telefono ehm e poi il codice di 8 caratteri.

Questa funzione è da considerarsi piuttosto utile: è stata creata dopo alcune lamentele da parte degli utenti che non erano in grado di utilizzare Whatsapp web perché la fotocamera del loro smartphone non era funzionante.

Con questo aggiornamento, disponibile per ora soltanto ad alcuni beta tester, non sarà più necessario quindi scansionare il QR code. Tuttavia, la funzione, almeno durante la prima fase verrà riservata a Whatsapp web. Questo, ciò significa che non sarà possibile collegare il proprio account ad un dispositivo mobile secondario tramite il proprio numero di telefono.

Questa funzione mostra ancora una volta quanto Whatsapp si impegni per soddisfare qualunque esigenza del proprio utente. Scansionare il codice QR, diciamo la verità, era già davvero semplice, ma questa è una valida alternativa usufruibile da tutti, anche nel caso in cui la propria telecamera venga distrutta da una catastrofica caduta.