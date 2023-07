Threads - altro che ChatGpt, il chatbot ha superato i 100 milioni di utenti

Threads, l’app di microblogging lanciata da Meta, ha raggiunto un traguardo impressionante, acquisendo più di 100 milioni di utenti in meno di cinque giorni. Questo successo ha superato quello di ChatGpt, la piattaforma di intelligenza artificiale di OpenAI, che ha impiegato mesi per raggiungere un traguardo simile. Nel frattempo, il traffico su Twitter, l’app di microblogging di proprietà di Elon Musk, ha registrato un calo significativo.

Threads: altro che Twitter

Threads è stato lanciato come alternativa a Twitter, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per celebrità, politici e account di notizie. Questa rapida crescita è stata in gran parte organica, con poche promozioni attivate, come ha dichiarato Mark Zuckerberg, CEO di Meta. Nonostante la somiglianza con Twitter, Threads presenta alcune differenze significative. Permette post fino a 500 caratteri e supporta link, foto e video di durata massima di 5 minuti. Tuttavia, mancano ancora alcune funzionalità, come la messaggistica diretta, una versione desktop, gli hashtag e le funzioni di ricerca per parole chiave.

Nel frattempo, Twitter ha risposto alla sfida di Threads. Linda Yaccarino, CEO di Twitter, ha twittato che la piattaforma ha registrato il “giorno di maggior utilizzo” da febbraio, senza fornire ulteriori dettagli. Elon Musk, da parte sua, ha deriso Threads e ha minacciato di fare causa a Meta, sostenendo che l’azienda ha utilizzato i suoi segreti commerciali per costruire l’app.

Threads è attualmente disponibile negli app store Apple e Android in 100 paesi, ma non è ancora distribuito in Europa a causa di questioni legate alla legislazione sulla privacy dei dati dell’Unione Europea. In questo contesto, la competizione nel mondo dei social media si intensifica. Con Threads che sfida Twitter e supera ChatGpt nella velocità di acquisizione degli utenti, il panorama dei social media è in continua evoluzione. Sarà interessante vedere come queste piattaforme si adatteranno e risponderanno alle sfide future.