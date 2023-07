Threads distruggerà presto Twitter? Tutta la verità

Il lancio dell’ultima app social Threads ha fomentato il mondo del web che infatti ad oggi non parla d’altro. Gli utenti sono diventati 70 milioni in pochissimo tempo, lanciando alla grande questa nuova piattaforma che in molti credono voglia battere sul campo Twitter.

Si parla insistentemente anche di alcune attività legali che il celebre social degli hashtag avrebbe intenzione di intraprendere verso la nuova app di Meta, ma le dichiarazioni rilasciate dall’attuale capo di Instagram tendono a sviare il tutto.

Threads non vuole fare le scarpe a Twitter, parola di Adam Mosseri

Adam Mosseri, attualmente il numero uno di Instagram, a cui Threads è legata, avrebbe affermato che l’obiettivo del nuovo social non sarebbe assolutamente quello di rimpiazzare Twitter. Queste dichiarazioni sono arrivate subito dopo alcuni post pubblicati su Threads, tutto durante una conversazione con un giornalista di The Verge.

Come si legge all’interno di uno dei post pubblicati: “l’obiettivo è creare una piazza pubblica per le community su Instagram che non hanno mai veramente abbracciato Twitter e per le community su Twitter (e altre piattaforme) che sono interessate a un luogo meno arrabbiato per le conversazioni, ma non si va a rimpiazzare tutto Twitter“.

Ovviamente siamo solo all’inizio e si prevede una grande battaglia, magari a colpi di novità e di nuovi aggiornamenti. Secondo quanto riportato, quella di Meta sarebbe stata una strategia del tutto fondata: il momento di crisi di Twitter avrebbe infatti stimolato il lancio di Threads in questo momento. Sembra che le due app siano destinate ad entrare in competizione, nonostante le smentite.