Condizionatore, grazie alla promo dirai addio al caldo con un centinaio di euro

L’arrivo dell’estate porta con sé la necessità di trovare soluzioni per combattere il caldo. Una delle risposte più comuni è l’installazione di un condizionatore d’aria. Tuttavia, l’acquisto e la sua installazione possono rappresentare un investimento significativo. Lidl, la nota catena di supermercati, ha proposto una soluzione alternativa: un condizionatore portatile in vendita a meno di 180 euro.

Condizionatore: la soluzione al caldo non costa niente

Questo condizionatore portatile offre prestazioni notevoli, con la capacità di rinfrescare ambienti di grandi dimensioni. Oltre alla funzione di raffreddamento, il dispositivo ha anche la capacità di ventilare e deumidificare, rendendolo un’opzione versatile per l’uso domestico. Il condizionatore ha un timer digitale che può essere impostato fino a 24 ore e una funzione deumidificante che può rimuovere fino a 0,79 litri di umidità all’ora. È un elettrodomestico di classe energetica A, ideale per ambienti che possono arrivare fino a 60 metri quadrati.

L’installazione del condizionatore è semplice: basta inserire il tubo di espulsione da 1,5 metri in una fessura diretta verso l’esterno. Il condizionatore viene fornito con un filtro dell’aria estraibile e un adattatore per il tubo isolante per finestre oscillo battenti.

Questa offerta di Lidl rappresenta un’alternativa economica ai costosi condizionatori fissi, che richiedono non solo un investimento iniziale significativo, ma anche costi di installazione e manutenzione. Con un prezzo di soli 179,99 euro, il condizionatore portatile di Lidl offre un modo conveniente per mantenere la casa fresca durante i caldi mesi estivi. L’offerta ha riscosso un grande successo, con il prodotto che è andato a ruba nei supermercati Lidl in tutta Italia.