WhatsApp, nuovo aggiornamento e grande novità per gli utenti iOS

Il periodo sembra essere particolarmente prolifico per WhatsApp, soprattutto visto l’arrivo costante dei nuovi aggiornamenti. Gli utenti stanno avendo sempre più modo di notare i cambiamenti che l’applicazione sta apportando sul piano grafico oltre che su quello delle funzionalità.

Dopo aver visto l’introduzione delle community e di tante altre feature interessanti, sembra essere la volta buona per un’opzione molto attesa. Il nuovo aggiornamento che ha riguardato la versione beta di WhatsApp rilasciato di recente per iOS, avrebbe portato un netto miglioramento delle icone in merito alle chat di gruppo ma anche una funzione in particolare: è possibile ora inviare video in alta definizione, proprio come visto recentemente su Android. Questa nuova possibilità sarà estremamente semplice ed intuitiva da utilizzare per tutti, visto che funziona come per le foto: basterà infatti selezionare il video da inviare per poi trovare in alto quasi al centro l’icona con scritto “HD“.

WhatsApp introduce un nuovo aggiornamento, gli utenti iOS potranno inviare video in HD

Sarà semplice scegliere la migliore qualità in fase di invio di un nuovo video per gli utenti iOS. Una volta toccata l’icona in alto, compariranno due risoluzioni, ovvero quella standard e quella in alta definizione.

Ovviamente questa possibilità non è disponibile nel momento in cui si condividono dei video mediante i propri aggiornamenti di stato, anche se non si esclude che WhatsApp pensi ad un’implementazione del genere in futuro.

Al momento l’aggiornamento non è disponibile per tutti, ma solo per alcuni beta tester. Bisognerà attendere qualche settimana per il rilascio ufficiale.