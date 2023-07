WhatsApp, lancia di volta in volta, nuovi aggiornamenti, al fine di soddisfare le richieste dei suoi utenti e di essere sempre un passo avanti rispetto ai competitor.

Tali aggiornamenti, una volta elaborati e realizzati, vengono poi fatti provare da un campione di clienti beta, selezionati al fine di valutare le effettive funzionalità e caratteristiche dei nuovi servizi aggiunti, nonché di evidenziare eventuali bug.

È davvero di pochi giorni fa la notizia che vede WhatsApp attenta alla realizzazione di ben due aggiornamenti della nuova versione dell’app 2.23.14.12. Quest’ ultima è ancora in fase di implementazione, ma sembra proprio che a breve, salve qualche malfunzionamento, sarà resa disponibile anche sui nostri dispositivi.

WhatsApp e i video in HD

Il primo aggiornamento in questione riguarda i file video. Questi ultimi, infatti, non solo saranno più grandi, 1296 × 608 rispetto alle dimensioni precedenti di 880 × 416, ma avranno anche una risoluzione ed una qualità migliore.

Nel momento dell’invio, infatti, l’utente avrà la possibilità di scegliere tra la qualità standard o in HD, alta risoluzione.

Cambia lo stile dei pop-up

Invece, l’altra novità riguarda alcuni cambiamenti dell’interfaccia grafica della piattaforma.

In particolare per quanto riguarda le finestre pop up di WhatsApp. Queste, come risaputo e come è possibile vedere dalla foto, sono da sempre apparse all’interno di cornici squadrate. Adesso invece sembra che gli annunci pop up abbiano subito una sorta di arrotondamento degli angoli. Al fine di garantire una maggiore armonia visiva, ma anche per rispettare le moderne norme di material design rilasciate.

È probabile che quest’ultimo aggiornamento rappresenti solo il primo passo di un progetto che valuterà la modifica dell’intera interfaccia grafica dell’applicazione. Tuttavia, per ora, si tratta solo di supposizioni. Non ci resta che attendere nuovi sviluppi e/o informazioni a riguardo.