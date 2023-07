Nokia G42 5G è un dispositivo che offre prestazioni e connettività senza compromessi. Grazie al chipset Snapdragon® 480+ 5G, questo smartphone offre velocità di rete elevate, permettendo di navigare, guardare in streaming e condividere contenuti a volontà.

Nokia G42 5G: confezione di vendita

La confezione di vendita del Nokia G42 5G è progettata per riflettere la qualità e l’attenzione al dettaglio del dispositivo stesso, nonché l’idea di sostenibilità ambientale che il brand finlandese si è prefissato. All’interno della scatola, è possibile trovare lo smartphone ed un cavo type-C to type-C.

Display e audio

Il dispositivo è dotato di un grande display HD+ da 6,56″, che offre un’esperienza visiva sufficientemente prestante. Inoltre, grazie alla tecnologia OZO Playback, è è possibile godere di un audio chiaro e forte, rendendo questo smartphone ottimo per video e musica.

Fotocamera

È possibile scattare foto nitide grazie alla fotocamera da 50 MP potenziata dall’IA. In notturna la fotocamera fatica un po’, ma visto il prezzo non ci si può lamentare.

Autonomia

Uno dei punti di forza di Nokia G42 5G è la sua batteria a lunga durata, con cui siamo riusciti ad arrivare fino a 3 giorni con un utilizzo medio. Ricarica in circa 3 ore.

Riparabilità e sostenibilità con iFixit

Nokia G42 5G è progettato per durare e questo lo dimostra anche la collaborazione con iFixit. È, infatti, possibile effettuare le riparazioni in autonomia direttamente dall’utente finale, prolungando (in teoria) la vita del smartphone. Inoltre, questo smartphone è realizzato con materiali riciclati, dimostrando l’impegno di Nokia per la sostenibilità.

Conclusioni e prezzo

In conclusione, Nokia G42 5G è uno smartphone che offre prestazioni, connettività e una durata della batteria impressionante. Se si è alla ricerca di un dispositivo che permetta di rimanere sempre connesso, di scattare foto sufficientemente qualitative e di godere di un’esperienza Android stock coinvolgente, potrebbe essere la scelta giusta. Per quanto riguarda il prezzo, è di 259 euro ed è possibile acquistarlo sul sito ufficiale Nokia. Ad un prezzo leggermente inferiore, forse potrebbe essere un vero affare.