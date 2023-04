Il Nokia G22 è uno smartphone di fascia bassa con un’interessante peculiarità: è possibile ripararlo da soli. Nokia ha collaborato con l’esperto di ricambi iFixit per fornire kit per sostituire la batteria, la cover posteriore e persino il display o la presa USB. Non sono necessari attrezzi specifici, solo un po’ di pazienza, cura e un minimo di manualità.

Questo è sicuramente molto interessante, ma quanto a lungo vorrete effettivamente tenere il Nokia G22 è un’altra questione da considerare. I vostri standard dovrebbero essere abbastanza bassi, poiché questo dispositivo ha un processore entry level.

Design e materiali:

Il Nokia G22 sembra un po’ più elegante rispetto ad alcuni dei suoi competitor Android di fascia bassa. Ha una scocca in plastica lucida e un’area fotocamera piuttosto ben progettata. Sembra e si sente decente, ma la plastica lucida non invecchia mai troppo bene, almeno nelle nostre mani. Piccoli graffi e ammaccature saranno visibili piuttosto chiaramente.

Il Nokia G22 non è notevolmente resistente all’acqua, con una scarsa valutazione IP52. Ha una buona scusa, però. Come accennato prima, questo device è progettato per essere smontato, utilizzando strumenti così basilari che si potrebbe improvvisare alcuni di essi. Infatti la scocca posteriore del un Nokia G22 non è incollata.

Per il processo di sostituzione si infila uno strumento a cuneo di plastica in una piccola fessura sul lato e lo si fa scorrere intorno al frame del dispositivo per allentare le clip. Il resto richiede solo un piccolo cacciavite e un po’ di destrezza manuale. È necessario affrontare un fragile cavo a nastro per il sensore di impronte digitali e alcuni pannelli di schermatura fiddly e minuscoli. Quando abbiamo eseguito il processo di sostituzione della batteria, ci sono voluti circa cinque minuti. Perché non è come ai vecchi tempi, quando si poteva strappare la scocca posteriore di un telefono e inserire semplicemente una nuova batteria?

L’obiettivo qui è rendere il Nokia G22 come un normale smartphone moderno. Per utilizzare il vecchio stile sarebbe necessaria una batteria molto più piccola o un telefono molto più spesso, se non entrambi.

Comparto multimediale:

Il Nokia G22 ha un display grande ma un po’ basilare. È un pannello LCD da 6,5 pollici e una risoluzione 720p con un refresh rate di 90 Hz. Potreste notare una risoluzione inferiore quando leggete articoli o fate più cose contemporaneamente. A volte l’immagine sembra quasi nitida, con un leggero alone bianco intorno al testo in alcuni punti.

Tuttavia, per la maggior parte è uno schermo perfettamente solido per un device di fascia bassa. La nitidezza è OK, il colore non sembra troppo sottosaturato e il contrasto è accettabile. Certo, se alzate la luminosità in una stanza buia i neri sembreranno grigi, ma i dispositivi come questo dimostrano che dovete essere molto economici per trovare uno schermo veramente brutto.

Il Nokia G22 è un cattivo esempio di un display a 90 Hz. Potete impostarlo su una modalità automatica che utilizza i 90 Hz quando ha senso, o bloccarlo a 60 Hz. Tuttavia, qui non potete apprezzare troppo il tasso di aggiornamento più elevato poiché il movimento rapido provoca un effetto di sfocatura sul pannello e ci sono comuni interruzioni durante lo scorrimento.

Il Nokia G22 è dotato di un jack per le cuffie da 3,5 mm. Il suo singolo altoparlante nella parte inferiore, non suona ne brillantemente ne in maniera imbarazzante. Il volume massimo è abbastanza buono, ma come la maggior parte dei dispositivi Android più economici, manca del carattere nelle frequenze più basse.

Prestazioni e comparto hardware:

Il Nokia G22 ha un processore Unisoc T606, utilizzato in pochi cellulari popolari fino ad oggi, ad eccezione del Nokia G21 di precedente generazione e del Samsung Galaxy A03. Si tratta di una CPU poco prestante, nonostante abbia otto core come i migliori dispositivi.

Non crediamo che sia importante se il Nokia G22 non sia in grado di gestire bene giochi come Fornite. Tuttavia, deve fornire almeno una performance di base solida, e non pensiamo che lo faccia. I caricamenti delle app sono lenti e saltare da una all’altra anche.

Meglio credere nella credibilità di sostenibilità del Nokia G22. Questo è un dispositivo che diventa vecchio velocemente, soprattutto se passerete da un vecchio smartphone che ancora esegue Android bene.

La sensazione generale di lentezza del Nokia G22 non sembra dipendere dalla memoria. Lo storage interno da 128 GB potrebbe essere stato considerato di alta gamma qualche anno fa. Le sue specifiche di lettura di 430 MB/s e di scrittura di 313 MB/s non sono lontane da quelle di un SSD SATA.

Si possono incolpare il debole processore Unisoc e i 4 GB di RAM dei problemi di performance dello smartphone. E non c’è nessun software aggiuntivo che possa rallentarlo ulteriormente.

Software:

Nokia ha optato per una scelta conservativa per quanto riguarda il software, utilizzando la ROM tradizionale Pixel Experience di Google, che ha un’interfaccia minimale e piuttosto semplice, basata completamente sui servizi Google. Sono tutte presenti le app di Google, anche se ci sono alcune preinstallate che avremmo preferito evitare.

Per quanto riguarda la versione di Android, possiamo confermare che il Nokia G22 è dotato di Android 12 con patch di sicurezza aggiornate a marzo 2023. L’azienda ha rilasciato un aggiornamento che ha portato lo smartphone dalla versione di gennaio, installata al momento dell’unboxing. In ogni caso, il brand ha garantito due versioni di aggiornamento del sistema operativo e fino a 3 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Autonomia:

Con il Nokia G22, non riceverete nessun caricabatterie, ma con una presa potente scoprirete che può raggiungere una carica abbastanza insignificante del 42% in 30 minuti. Supporta velocità di ricarica fino a 20 W, secondo la sua scheda tecnica.

Nokia G22 è anche valutato per conservare l’80% della sua batteria dopo 800 cicli di ricarica, che è superiore ai 500 dichiarati da Apple. È più probabile che “500” sia solo la cifra predefinita e prudente che Apple ha utilizzato per anni sulle sue pagine di supporto.

C’è anche un’affermazione più grande, il Nokia G22 può durare tre giorni tra una ricarica e l’altra. Con una capacità della batteria abbastanza ordinaria di 5050 mAh, gli unici motivi per cui ha una durata della batteria eccezionale sono la sua bassa risoluzione e il processore debole. Tuttavia non non siamo mai riusciti a farlo arrivare al terzo giorno.

Il risultato più reale è che il Nokia G22 in genere dura un giorno e mezzo, che è al di sopra della media, ma non migliore di alcuni smartphone che abbiamo usato negli ultimi 12 mesi, che non fanno affermazioni specifiche sui “giorni” di durata della batteria.

Comparto fotografico:

Il Nokia G22 ha tre fotocamere posteriori, ma sembra molto simile a un device con una singola fotocamera. Sarebbero stati utili un’opzione grandangolare o uno zoom, ma il G22 ha una fotocamera macro da 2 MP e una fotocamera per la profondità da 2 MP. Queste sono fotocamere economiche che non contribuiscono significativamente all’esperienza fotografica.

La fotocamera per la profondità di Nokia è la migliore delle due. Ciò significa che è possibile scattare foto in modalità ritratto di qualsiasi soggetto, non solo persone. La modalità ritratto sfoca lo sfondo, emulando l’aspetto di un obiettivo DSLR a grande apertura.

Le immagini macro sono di scarsa qualità e Nokia fa del suo meglio per nascondere questa modalità. Come sono le immagini “normali”? Sono accettabili. Il Nokia G22 ha un sensore da 50 MP che sembra impressionante, ma le immagini ravvicinate hanno un aspetto quasi pittoresco che spesso accompagna l’elaborazione di base e/o una delle due fotocamere con sensori molto piccoli. Infatti, il sensore Samsung JN1 è piccolo per un chip da 50 MP.

Tuttavia, non ci si può lamentare di più quando si acquista un dispositivo con questo budget e il Nokia G22 è perfettamente in grado di scattare foto decenti. Inoltre, ci piace che ci sia un’impostazione di zoom 2x nell’app, anche se è solo un ritaglio della fotocamera principale.

A volte siamo stati piacevolmente sorpresi da quanto le immagini diurne si avvicinino a quelle di un device molto più costoso. L’intervallo dinamico è buono e l’impressione di dettaglio è buona, anche se le immagini possono sembrare un po’ affilate e sintetiche a livello di pixel.

Il Nokia G22 ha anche una modalità notturna, che impiega significativamente più tempo per scattare foto perché è una modalità computazionale che unisce i fotogrammi. Ma siamo onesti, nessuna delle due modalità, notturna o automatica, produce buone foto di notte. Sebbene le immagini della modalità notturna siano un po’ più luminose e più colorate, i dettagli hanno la consistenza della purea di verdure. C’è però una soluzione. Il Nokia G22 passa alla modalità treppiede nella modalità notturna quando rileva che il telefono è perfettamente fermo. Tuttavia, la cattura delle immagini richiedono molto tempo.

Conclusioni e prezzo:

Il Nokia G22 è il dispositivo riparabile più accessibile che abbiamo mai utilizzato. Proviene da un marchio molto più noto rispetto ad altri concorrenti simili ed è anche notevolmente più conveniente.

Cercare di diffondere la cultura della riparabilità? Non c’è nulla di sbagliato in questo, anche se riteniamo che alcune persone potrebbero trovare troppo complessa la sostituzione della batteria o dello schermo. La riparabilità di questo dispositivo deriva principalmente dall’indebolimento della sua struttura.

Il Nokia G22 è disponibile sul loro sito ufficiale ad un prezzo di 199,00 euro. Oppure, trovate la versione con storage interno da 64 GB su Amazon, ad un prezzo di circa 180,00 euro.