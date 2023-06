Nokia G42, lo smartphone 5G che tutti possono riparare

Nokia G42 è il primo smartphone 5G facilmente riparabile da tutti gli utenti, un prodotto che si affianca al dispositivo della stessa HMD Global visto poco tempo fa, in vendita nella bellissima colorazione So Purple, con un design iconico ed allo stesso tempo elegante, ma con un occhio all’ecosostenibilità, infatti la cover è riciclata al 65%.

Il prodotto gode di connettività 5G, grazie al processore Qualcomm Snapdragon 480+ (con modem integrato), permettendo comunque di navigare in internet, condividere immagini e ricevere messaggi (ma anche giocare e lavorare), senza troppa difficoltà. La sua caratteristica principale è la semplicissima riparabilità, grazie ai QuickFix, infatti, l’utente potrà sostituire in autonomia il display, la porta di ricarica o anche la batteria, acquistando le componenti da sostituire a prezzi accessibili.

Nokia G42 – alcune specifiche

Il comparto fotografico è rappresentato da un sensore principale da ben 50 megapixel, con algoritmi che comprendono l’intelligenza artificiale, per la realizzazione di scatti nitidi (anche al buio) e colori perfettamente riprodotti, appoggiandosi sull’ottimo display IPS LCD da 6,56 pollici con risoluzione HD+.

Il sistema operativo è ovviamente Android 13, con la promessa di essere un prodotto durevole nel tempo, infatti HMD Global assicura 3 anni di aggiornamenti di sicurezza e 2 aggiornamenti del sistema operativo, quindi idealmente fino ad Android 15. L’autonomia della batteria è di circa 3 giorni, ed anch’essa dovrebbe essere un componente durevole, con una capacità complessiva superiore all’80% anche dopo 800 cicli di ricarica (circa 4 anni).

Il prodotto è disponibile da oggi al prezzo di listino di 259 euro, nella colorazione So Purple e configurazione con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Il kit di riparazione è disponibile al prezzo di 5 euro su iFixit.com, mentre i singoli pezzi partono da 24,95 euro per la scocca, la porta di ricarica e la batteria, salendo a 49,95 euro per il display.