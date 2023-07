Con un rilascio a sorpresa, TeleSystem sta aggiornando il proprio decoder smart UP T2 4K. A partire dal 4 luglio 2023, tutti i device saranno interessati dal rollout del nuovo update V2017 (V84511302.2017).

Grazie a questo aggiornamento, il decoder digitale terrestre DVB-T2 con Android TV diventa ancora più funzionale. Infatti, il changelog ufficiale rilasciato dal brand conferma una importante introduzione.

L’update permette di aggiornare il sistema operativo del decoder con l’introduzione di Android TV 12. Sebbene le funzionalità generali restino invariate, questo cambiamento permette di velocizzare il sistema ed introdurre alcune correzioni all’interfaccia utente.

TeleSystem ha aggiornato il decoder digitale terrestre smart UP T2 4K introducendo il supporto ad Android TV 12

Insieme alla nuova versione del sistema operativo, arrivano anche le patch di sicurezza Google. TeleSystem ha introdotto le patch aggiornate ad aprile 2023, un bel passo in avanti rispetto alla precedente versione.

Tra le correzioni apportate per il decoder smart UP T2 4K spicca anche la correzione alla decodifica video HEVC. Il produttore ha anche ottimizzato il cambio audio-video dinamico dei canali digitali DVB e ripristinato la funzione di ordinamento liste canali DVB favoriti.

L’update avviene in automatico e in background mentre il dispositivo è attivo e collegato alla rete internet. Tuttavia, è possibile forzare la ricerca degli aggiornamenti accedendo al menù Impostazioni, cliccando su Preferenze del Dispositivo e poi su Informazioni e Aggiornamento di Sistema.

In questo modo, il decoder smart UP T2 4K effettuerà una ricerca forzata degli aggiornamenti e, se disponibile, rileverà la presenza dell’update V2017 (V84511302.2017). Durante la fase di installazione, il decoder dovrà rimanere acceso per completare correttamente la procedura di installazione.