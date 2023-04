Acquistare un Android TV Box significa rendere smart il proprio televisore, senza doversi preoccupare di cambiare il modello di riferimento, estendendo difatti la possibilità di installare applicazioni di vario genere, collegandosi alla rete. L’ultima offerta disponibile su Amazon, vede la possibilità di acquistarlo a soli 39 euro con un omaggio unico.

Android TV Box, la promozione che non vi aspettavate

La Android TV Box attualmente in offerta è di marca AllWinner, un prodotto di piccolissime dimensioni, dalla forma circolare, con un comodo display nella parte anteriore, controllabile direttamente tramite il telecomando fornito in dotazione. Il prodotto viene commercializzato di base con un prezzo di listino di 43 euro, grazie alla riduzione attuale disponibile solo su Amazon, la spesa finale da sostenere equivale a 39 euro (LINK ACQUISTO).

Le sue specifiche tecniche sono di ottimo livello, ha infatti 2GB di RAM con 16GB di memoria interna, pieno supporto al WiFi 6 dual band, per una maggiore velocità di streaming, nonché ovviamente integra connettività bluetooth 5.0 per il collegamento diretto, e porte USB 2.0 o HDMI 2.0, per lo streaming fisico. In confezione è possibile trovare gratis una piccola tastiera che risulta utilissima per gli input al sistema, un componente di ridotte dimensioni offerto senza costi aggiuntivi.