Il sub brand di Vivo continua ad ampliare la sua proposta. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda ha tenuto un importante evento in India durante il quale ha annunciato ufficialmente l’arrivo sul mercato del nuovo iQOO Neo 7 Pro. Si tratta di uno smartphone davvero imperdibile e che vanta diverse caratteristiche di rilievo, come ad esempio la ricarica rapida da 120W.

In queste ultime settimane erano emersi in rete diversi rumors e leaks su un nuovo smartphone a marchio iQOO. Come già accennato in apertura, si tratta del nuovo iQOO Neo 7 Pro e ora è stato presentato ufficialmente dall’azienda durante un evento di presentazione in India.

Questo device si caratterizza per una notevole scheda tecnica e per delle caratteristiche davvero sorprendenti. Tra queste, come già detto, spicca il supporto alla ricarica rapida da addirittura 120W. Questo garantirà tempi di ricarica davvero rapidi. Le prestazioni sono poi ai massimi livelli grazie alla presenza del potente processore Snapdragon 8+ Gen 1. È inoltre presente un chip dedicato che migliora ulteriormente le performance durante le sessioni di gaming.

Notevole poi anche il comparto fotografico. Quest’ultimo prevede infatti tre sensori fotografici posteriori. Quello principalmente è un Samsung GN5 a 50 MP, sono poi presenti un sensore grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. Frontalmente troviamo infine un display con tecnologia SuperAMOLED da 6.78 pollici con refresh rate da 120Hz e con una luminosità di picco di 1300 nits.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo iQOO Neo 7 Pro sarà disponibile per il mercato indiano ad un prezzo iniziale di circa 425 euro al cambio attuale.