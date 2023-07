Stellantis ha voluto dare un segnale forte attraverso il rilancio di un modello storico per FIAT in chiave moderna. Ecco quindi debuttare la nuova Topolino, una microcar elettrica che prende ispirazione dalla Citroën Ami e sfrutta le sinergie interne al gruppo automotive.

Tuttavia, la Topolino presenta un proprio carattere distintivo. Il design è più ricercato e raffinato e prende in prestito molti elementi della 500. Inoltre, il brand ha voluto sottolineare come la vettura è pensata per celebrare l’Italia e la Dolce Vita.

Come dimostra il video pubblicato su YouTube, una microcar si presta molto bene alle esigenze del nostro Paese. I vicoli stretti, le strade con pavé e il traffico sono lo scenario perfetto per mettere alla prova le doti dinamiche della Topolino.

FIAT presenta la nuova Topolino, una microcar elettrica pensata per vivere le strade Italiane in un modo del tutto nuovo

Stando a quanto dichiarato dalla casa, la FIAT Topolino è in grado di garantire una percorrenza di 75 km con una singola ricarica. La batteria supporta la ricarica rapida e si può raggiungere il 100% di autonomia in 4 ore.

La velocità massima raggiungibile è di 45 km/h ma chiaramente non si tratta di una vettura pensata per le prestazioni. Essendo omologata come un quadriciclo, la vettura offra una sicurezza maggiore rispetto ad un mezzo a due ruote e può essere guidata già a partire dai 14 anni.

La nuova FIAT pensata per la mobilità urbana sarà disponibile in due versioni. La prima sarà chiamata semplicemente Topolino e potrà vantare:

• Finiture esterne in cromo satinato

• Specchietti Vintage

• Copricerchi

• Portapacchi posteriore

• Gancio porta borsa

• Rete centrale e per portiere

• Sovratappeti

• Tettuccio parasole

• Specchietto interno

• Porta smartphone

La versione Dolcevita, invece, permetterà di godersi l’aria fresca in quanto priva di portiere ma con un tocco vintage in ogni suo particolare. In questo caso, l’allestimento comprenderà:

• Tettuccio apribile

• Cordoni di chiusura

• Finiture esterne in cromo satinato

• Specchietti Vintage

• Soglia battitacco Dolcevita

• Copricerchi

• Portapacchi posteriore

• Gancio borsa

• Rete centrale

• Porta smartphone

Tutti coloro interessati a divertirsi con la FIAT Topolino possono collegarsi al sito ufficiale per configurare la propria vettura ideale. Il prezzo di listino parte da 9.890 euro.