I vertici di FIAT hanno preso una decisione che rivoluziona totalmente il brand. L’azienda automotive di Torino non produrrà più auto di colore grigio. Nonostante sia il colore più venduto per l’intera gamma, il brand ha deciso di dare un forte segnale al mercato.

Infatti, la decisione è stata presa per sottolineare l’importanza dei colori nella vita dei clienti. Un altro elemento da considerare è la volontà di celebrare l’Italianità e l’Italia in ogni sua forma e colore.

Per lanciare questa decisione e sottolineare la Nuova Dolce Vita targata FIAT, è stato presentato un video dedicato. La clip è intitolata “No More Grey” ed è l’occasione perfetta per svelare anche la nuova 600.

FIAT lancia la nuova 600 e rivoluzionare l’intera gamma di vetture salutando il grigio e accogliendo tanti colori ispirati all’Italia

Il protagonista del video è Olivier Francois, CEO di FIAT, che passeggia per le strade di Lerici, comune della Liguria. L’amministratore Delegato commenta: “Ah il grigio, il colore preferito di tutti noi costruttori di auto. […] L’Italia è gioia, ottimismo, amore, passione, vita. Allora, cosa centra il grigio? Nulla! Il mondo non ha bisogno di un’altra macchina grigia. Cambiamo le regole, da oggi niente più FIAT grigie“.

Queste dichiarazioni sono accompagnate da un gesto tanto semplice quanto efficace. Una 600 grigia viene immersa in un barattolo di vernice arancione uscendone totalmente colorata.