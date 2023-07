tim-revolution-sconti-e-vantaggi-nelle-offerte-estive-con-la-potenza-del-5g

Le offerte estive dei gestori telefonici si contendono l’attenzione dei nuovi consumatori con sconti e vantaggi. TIM ha conquistato la vetta del mercato dei giganti offrendo pacchetti interessanti che rispondono a un’ampia varietà di esigenze dei clienti.

In particolare, TIM si è concentrata sull’assemblaggio di pacchetti associati alla nuova tecnologia 5G, che offre maggiore velocità e stabilità nella trasmissione dei dati rispetto a qualsiasi altra tecnologia precedente, lasciando nella polvere persino il 4G+.

TIM offre nuove promozioni estive

La prima offerta di TIM è la promo 21 smartphone, disponibile da oggi e valida fino al 31 luglio, pensata per chi ha bisogno di possedere due cellulari. Grazie a questa promozione, i clienti TIM possono ottenere due smartphone al prezzo di uno sottoscrivendo un piano TIM di rete fissa o mobile (comprese le offerte TIM Young, TIM Power Iron o TIM Power Mobile).

Il programma di finanziamento TIMFin consente di ripartire il pagamento in 30 rate mensili senza interessi né anticipo. Inoltre, si avranno fino a tre mesi di tempo dalla data di acquisto per effettuare il primo pagamento.

La promozione è valida solo per gli smartphone elencati di seguito. Si noti che questa offerta richiede l’acquisto di due smartphone identici; non è possibile scegliere la marca o il modello che si desidera.

Motorola 5G G13

Honor X7a

Realme 9 Pro+ 5G

Samsung Galaxy A14

Motorola G53 5G

Samsung Galaxy A14 5G

Oppo A78 5G

Xiaomi Redmi Note 12

La partecipazione al piano Rival Smartphone, che prevede un credito per la restituzione di un vecchio smartphone, potrebbe ridurre ulteriormente l’importo della rata. La Promo 5G abilita il 5G gratuitamente per i primi tre mesi, e successivamente a 1,99 euro al mese, per chi non ha ancora accettato questa tecnologia ma possiede uno smartphone che la supporta.