Il pacchetto CoopVoce Evo 200, che è disponibile al prezzo mensile di 7,90 euro, comprende minuti illimitati al mese, 1000 SMS e 200 Gigabyte di traffico Internet mobile 4G. L’offerta è accessibile anche ai clienti in Italia. Ai nuovi utenti che si iscrivono alla portabilità non viene addebitato il costo del primo mese di servizio, mentre ai nuovi clienti che attivano il servizio online e se lo fanno spedire a casa vengono addebitati 9,90 euro per la configurazione dell’account.

Questa tariffa copre il costo del primo mese di servizio, il deposito anticipato e una carta SIM ricaricabile. Se invece si sceglie di effettuare l’acquisto di persona presso un punto vendita CoopVoce, si dovranno pagare 10 euro per la carta SIM (con 5 euro di traffico incluso) e una ricarica iniziale per il primo mese anticipato del contratto. Il costo totale sarà così di 20 euro.

CoopVoce Evo 200 è la nuova offerta disponibile

Può beneficiare dell’offerta Evo 200 anche la scheda telefonica preconfezionata denominata Self SIM, acquistabile presso alcuni negozi Coop. In questo caso è previsto un primo pagamento di 9,90 euro. Una volta terminata la procedura di trasferimento del numero, verrà aggiunto al conto un incentivo per il traffico telefonico dell’importo di 9,90 euro.

Inoltre, le eSIM vengono messe a disposizione dei nuovi clienti. D’altra parte, i clienti esistenti hanno la possibilità di approfittare dell’offerta effettuando un pagamento di 9,90 euro. I minuti e i messaggi di testo del piano funzioneranno in roaming ovunque all’interno dell’Unione Europea. Per quanto riguarda l’utilizzo di Internet, l’unica limitazione è la quantità di dati che possono essere inviati contemporaneamente. Nel caso in cui i fondi sul conto non siano sufficienti, le promozioni saranno sospese per un periodo di trenta giorni. Durante questo periodo, i minuti e gli SMS continueranno a essere fatturati alla tariffa standard, ma non sarà possibile utilizzare i dati.