Titan, svelata la ricostruzione delle ultime ore del sottomarino OceanGate

Il Titan di OceanGate è diventato tristemente famoso per la tragedia ad esso associato. Il sottomarino è scomparso mentre stava effettuando una immersione turistica verso il relitto del Titanic.

Una sorte comune tra due mezzi molto diversi tra loro ma accomunati dal nome. Le possibilità di ritrovare intatto il Titan diminuiscono ad ogni ora. Tuttavia, per poter capire la dinamica dell’incidente è necessario ripercorrere quelli che sono state le ultime ore del sottomarino.

La missione del Titan verso il relitto del Titanic è finita in tragedia. Proviamo a ricostruire gli eventi precedenti e successivi alla scomparsa del sottomarino.

18 Giugno 2023: Il giorno del disastro

8:00 – Il Titan inizia la discesa verso il relitto del Titanic partendo dalla nave appoggio Polar Prince, una nave di ricerca canadese. Il viaggio verso il fondale richiederà circa 2 ore.

9:45 – Le comunicazioni con tra il Titan e la nave appoggio si interrompono dopo 90 minuti di viaggio.

15:00 – Il Titan non riemerge all’ora programmata

17:40 – La Guardia Costiera riceve una richiesta di aiuto per la scomparsa di un sommergibile di 21 piedi, con cinque persone a bordo, durante il viaggio di esplorazione verso il relitto del Titanic. La posizione approssimativa è di 900 miglia nautiche ad Est di Cape Cod.

19 Giugno 2023: Iniziano le ricerche

A partire dal giorno successivo alla sparizione del Titan, la Guardia Costiera avvia le ricerche. Vengono schierati un Lockheed C-130 Hercules e un Boeing P-8 Poseidon per la ricerca sonar sottomarina.

20 Giugno 2023: Flebili speranze

La Guardia Costiera Canadese rivela che i sonar hanno percepito dei rumori nell’area di ricerca. Nonostante si tratti di un’area di oltre 25 mila chilometri quadrati, le ricerche continuano grazie a nuovi rinforzi. Viene schierato un ulteriore C-130 e otto navi Canadesi, una nave di ricerca francese e un mercantile.

21 Giugno 2023: Le ricerche si intensificano

La Guardia Costiera schiera un terzo C-130 per le ricerche aree mentre per le ricerche sottomarine viene impiegato il Rover Magellano. Inoltre, la Marina Americana invia i propri esperti per l’utilizzo del “Deep Ocean Salvage System” un sistema pensato per sollevare oggetti sott’acqua.

21 Giugno 2023: Trovati dei detriti

La Guardia Costiera ha annunciato di aver trovato dei detriti nell’area vicina al relitto del Titanic. Inoltre, OceanGate ha annunciato ufficialmente la perdita dell’equipaggio del Titan.

Alcuni di questi detriti sembrano compatibili con alcune sezioni del Titan. Questa situazione lascia pensare che il sottomarino sia imploso ma non sono ancora note le causa che hanno portato al disastro. In ogni caso le indagini sono ancora in corso per accertare la sorte del veicolo e dello sfortunato equipaggio.