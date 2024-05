Di recente, c’è stato un aumento di interesse verso una serie di Laptop Windows basati su Hardware Arm, che finalmente potrebbero competere con i chip della serie M montati sui MacBook

Questa possibilità è generata dalla presentazione dei chip Snapdragon X Plus ed Elite da parte di Qualcomm. Tuttavia, il successo di questi chip dipenderà non solo dalla potenza di questi ultimi, ma anche dall’impegno con cui Microsoft cercherà di rendere convincente l’esperienza “Windows On Arm”.

In passato, i dispositivi che montavano hardware Arm hanno deluso a causa dei costi elevati, per le prestazioni al di sotto delle aspettative e per la mancanza di app compatibili con l’architettura Arm.

Le prestazioni dei chip Snapdragon X Plus ed Elite potrebbero essere la luce che illumina il buio di Windows On Arm

A dare speranza alla possibile competitività di Windows On Arm sono stati proprio i sviluppi promettenti dei nuovi chip Qualcomm Snapdragon X Plu ed Elite. Infatti, il chip Snapdragon X Elite ha sfoggiato grandi prestazioni durante i test di Baldur’s Gate 3, su un dispositivo Arm. Riuscendo così a dimostrare la possibilità di eseguire app non native tramite emulazione. Tuttavia le prestazioni dei chip di Qualcomm non bastano per garantire il successo dei dispositivi con hardware Arm. Microsoft deve migliorare l’infrastruttura di emulazione e incentivare gli sviluppatori a creare app specifiche per l’architettura Arm.

Se Microsoft sarà capace di affrontare queste sfide, i dispositivi Arm potrebbero diventare una scelta più intrigante per i consumatori. Però qualora i prossimi dispositivi con hardware Arm dovessero deludere ancora una volta con prezzi elevati e prestazioni deludenti, potrebbe essere la fine del tanto discusso “Windows On Arm”.Possono i laptop di Microsoft essere una valida