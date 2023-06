Porsche Engineering amplierà ulteriormente le potenzialità del proprio polo di ricerca e di eccellenza. Presso il Nardò Technical Center (NTC) verrà istituita una nuova divisione dedicata allo sviluppo software per veicoli intelligenti e connessi.

La struttura situata in Salento è di proprietà di Porsche ed è gestita da Porsche Engineering. Presso il NTC vengono testate tutte le nuove vetture del gruppo ma la nuova divisione avrà il compito particolare di supportare la crescita tecnologica del brand.

In questo modo sarà possibile sviluppare i veicoli del futuro che dovranno essere sempre più smart e connessi. Come dichiarato da Antonio Gratis, Direttore Generale del NTC: “Le funzioni abilitate digitalmente avranno un ruolo cruciale nel futuro dell’industria automobilistica. Con la nostra nuova divisione software, possiamo sviluppare e testare direttamente sul posto queste tipologie di funzioni per i nostri clienti“.

Il Nardò Technical Center (NTC) è il fiore all’occhiello di Porsche e la struttura permetterà di realizzare le vetture del futuro della casa di Stoccarda

Antonio Gratis ha poi continuato: “Siamo orgogliosi di istituire la divisione software in questa prestigiosa area. Abbiamo legami profondi con questa regione, con le sue persone e il potenziale che possiedono, e siamo orgogliosi che la digitalizzazione dell’industria automobilistica passi anche da questo territorio“.

Presso il NTC verranno sviluppate le funzionalità di guida altamente automatizzata oltre alle comunicazioni veicolo-veicolo e veicolo-infrastruttura. La connettività rappresenta il futuro del settore automotive per la realizzazione di un nuovo tipo di mobilità sempre più tecnologico e sostenibile.

Tutte le tecnologie sviluppate presso il NTC potranno essere testate direttamente sul campo. Infatti, la struttura è dotata di varie piste di prova oltre alla recente installazione di una rete 5G in loco.