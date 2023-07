La nuova offerta mobile ricaricabile Evo 180 di CoopVoce, con un costo mensile di 9,90 euro, sarà disponibile per tutti i clienti nei prossimi giorni. A partire dal 6 luglio 2023 e fino al 2 agosto 2023 (salvo variazioni), tutti gli attuali e nuovi clienti CoopVoce che richiederanno la portabilità del numero mobile da qualsiasi altro operatore nazionale potranno attivare la versione scontata di Evo 180 Promo al costo di 7,90 euro al mese. I clienti potranno usufruire di questa offerta fino a quando durerà la promozione.

L’offerta mobile ricaricabile mensile CoopVoce Evo 180 prevede a 7,90 euro al mese chiamate illimitate verso fissi e cellulari, mille SMS verso qualsiasi numero del Paese e 180 GB di Internet mobile su rete 4G di TIM.

CoopVoce rilascia una nuova offerta

Il piano Evo 180 da 7,90 euro al mese è ora disponibile sia per i nuovi che per i già clienti CoopVoce che avviano contemporaneamente la portabilità del numero mobile. Gli attuali abbonati CoopVoce potranno attivare Evo 180 a 7,90 euro al mese tra il 6 luglio e il 2 agosto 2023, salvo modifiche. Oltre al prezzo anticipato per il primo mese, dal credito della SIM verranno detratti 9,90 euro per l’attivazione dell’offerta e/o il cambio di operatore.

L’adesione a CoopVoce comporta un costo una tantum per ottenere la nuova sim ricaricabile. Il canale di distribuzione Self SIM fornirà anche l’offerta Evo 180 a 7,90 euro al mese. Al momento del rilascio, sarà accessibile anche la versione eSIM del nuovo servizio CoopVoce. La eSIM è una versione digitale di una scheda SIM standard che può essere utilizzata per attivare il servizio Internet o voce di un telefono senza dover sostituire le schede SIM.