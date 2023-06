very-mobile-offre-il-doppio-dei-dati-a-tutti-i-clienti-con-giga-x2

Da qualche giorno, l’operatore virtuale Very Mobile ripropone l’ormai annuale campagna che offre ai clienti che attivano determinate offerte il doppio dei dati da utilizzare in viaggio o comunque fuori casa. Chi si abbona a questo operatore entro il prossimo 17 luglio e approfitta della promozione “Giga x2” avrà 600 Giga per i primi sei mesi senza costi aggiuntivi.

Scegliendo uno dei seguenti pacchetti potrete raddoppiare la vostra banda Internet con Giga x2 per i clienti di Iliad, Postemobile, Coopvoce, Fastweb, ed altri:

Chiamate e SMS illimitati, 220 GB a 9,99 euro al mese

a 9,99 euro al mese Chiamate e SMS illimitati, 150 GB a 7,99 euro al mese

a 7,99 euro al mese Chiamate e SMS illimitati, 300 GB a 13,99 euro al mese

Per i clienti di TIM, Vodafone, Windtre, Kena e ho.mobile:

Chiamate e SMS illimitati, 220 GB a 13,99 euro al mese

a 13,99 euro al mese Chiamate e SMS illimitati, 150 GB a 12,99 euro al mese

L’attivazione è gratuita per tutti. Pertanto, i pacchetti telefono e internet con 150 GB offriranno 300 e quelli con 220 GB ben 400 per tutti i sei mesi successivi all’attivazione. Questa offerta è cumulabile con l’ultima iterazione di “Porta un amico a Very”, che consente di guadagnare punti extra per portare nuovi clienti.

Tuttavia, i clienti esistenti che possiedono una scheda SIM Very Mobile con una delle offerte adatte possono anche approfittare della promozione Giga X2. Gli interessati hanno tempo fino al 17 luglio 2023 per usufruire della promozione e godere del doppio dei Giga per ben due mesi.

È possibile usufruire dell’offerta senza spendere un centesimo accedendo all’area “Offerte” dell’app VERY. Se lo desiderate, potete anche cambiare il vostro piano tariffario con uno compatibile con lo sconto.