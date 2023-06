Dacia Sandero, acquistala ora e farai un affarone irripetibile

La Dacia Sandero, un’utilitaria del segmento B prodotta in collaborazione con il costruttore francese Renault, ha riscontrato un notevole successo in vari mercati, tra cui Europa, Russia, America Latina, Iran e Africa. Questo modello, giunto alla sua terza generazione, ha subito diversi restyling nel corso degli anni, mantenendo però sempre un design versatile e adatto a diverse esigenze.

Dacia Sandero: le caratteristiche della vettura e della promo

La Sandero di seconda generazione, svelata al Salone di Parigi 2012, ha introdotto la versione Stepway, con un profilo più da crossover, coinvolgendo una nuova fetta di mercato. L’ultima generazione, prodotta a Mioveni in Romania, è stata commercializzata con motori a tre cilindri, tra cui un 1,0 litri aspirato con 65 CV e un turbo da 1,0 litri con 90 CV, entrambi disponibili con un cambio manuale a 6 marce o CVT.

La versione più potente del motore, l’ECO-G 100 Bi-Fuel, offre 100 CV e un cambio manuale a 6 marce. La Sandero è dotata di tutte le tecnologie più moderne, tra cui un display touchscreen da 8 pollici con supporto per Android Auto e Apple CarPlay, servosterzo elettrico, fari a LED, assistenza alla frenata di emergenza, avviso di angolo cieco e assistenza al parcheggio.

Nel 2022, la Dacia ha scelto di effettuare un restyling importante, integrando nella calandra un nuovo logo e un volante modificato. L’auto, a partire da 12.500 €, è tra le più economiche oggi del mercato. Attualmente, è in corso una promozione che permette di avere la vettura con una rata mensile di 139 €, dopo un anticipo di 4.000 €, con un TAN del 6,99% e un TAEG del 9%. La rata finale è di 10.318€, oppure si ha la possibilità di restituire l’auto in concessionaria. La promozione include 3 anni di protezione auto e 3 anni di manutenzione ordinaria, in caso di adesione. Per approfondire i termini del finanziamento PlusValore Dacia, è consigliato recarsi nella concessionaria più vicina o cercare ulteriori informazioni online.