WhatsApp: La nuova funzione per silenziare le chiamate di numeri sconosciuti

WhatsApp continua a soddisfare le esigenze dei suoi utenti grazie alle numerose funzioni e agli aggiornamenti che giorno dopo giorno rende disponibili sulla sua piattaforma.

Il tema principale su cui si concentra particolarmente il suo lavoro, è sicuramente quello di garantire una migliore sicurezza e tutela della privacy dei propri utenti.

A tal proposito, risultano essere una problematica piuttosto comune e che infastidiscono un gran numero di persone, le chiamate ricevute dai numeri sconosciuti. Si tratta infatti, nella maggior parte dei casi di spam, pubblicità call center, ma talvolta anche di tentativi di phishing, ovvero veri e propri tentativi di truffa.

WhatsApp e la tutela della privacy

Per questa ragione l’app ha lanciato una funzione del tutto nuova, ovvero la possibilità di silenziare le chiamate da parte di numeri sconosciuti.

La funzione è stata rilasciata per il mercato indiano che conta più di 500 milioni di utenti iscritti. Tuttavia se questa riceverà il successo sperato verrà estesa anche al resto del mondo.

Impostare il servizio è molto semplice. Basta aprire l’apposita applicazione e cliccare su “Impostazioni“, digitare sull’apposita voce “Privacy e Sicurezza“, scorrere fino ad “Account“, dopodiché cliccare sull’opzione “Silenzia le chiamate sconosciute“.

Per disattivare l’opzione basterà ripercorrere l’intero passaggio a ritroso. Tuttavia, sarà comunque possibile vedere le chiamate ricevute nella lista verrà mostrata all’interno dell’archivio delle telefonate.