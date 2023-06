Postepay: Attenzione agli SMS della Posta, aumentano i tentativi di truffa

Postepay è la carta prepagata ufficiale di Poste Italiane che viene utilizzata da una molteplicità di cittadini, in quanto una valida alternativa alle carte di credito e ai conti correnti bancari.

Con la Postepay è infatti possibile accedere a tutti i servizi previsti per la carta di credito, tra cui l’invio e il ricevimento di somme di denaro.

Tuttavia, è importante avvisare gli utenti del pericolo di truffe che, nell’ ultimo periodo, vede tra le maggiori vittime proprio i possessori di queste carte.

Una delle truffe più riuscite del momento, infatti, sembra proprio quella relativa alla Postepay, in quanto strutturata molto bene da riuscire ad ingannare molti utenti. Essa avviene attraverso l’invio di un SMS.

Postepay: Gli SMS truffa

L’ SMS truffa arriva sulla chat ufficiale di Poste, proprio quella chat che viene utilizzata per l’invio del codice OTP richiesto per confermare un’eventuale transizione. Per questa ragione per l’utente risulta particolarmente complicato riconoscerne la truffa.

All’ SMS viene associato un link, su cui si consiglia di non cliccare. Mentre il testo del messaggio appare come un’ avviso di emergenza, come: “Attenzione è stato riscontrato un comportamento anomalo sul vostro conto“, o viene annunciata una momentanea sospensione del servizio bancario, il blocco della carta e così via. Insomma tutto ciò che comunica all’utente un senso di urgenza e di rapidità nell’agire.

L’ SMS arrivato sul canale ufficiale di poste, non presenta alcun tipo di errore grammaticale o altri piccoli particolari che possano insospettire l’utente, al contrario appare assolutamente credibile.

Può capitare inoltre che all SMS segua una chiamata di un finto operatore, che rivendicherà quanto riferito via messaggio. Lo scopo di questa truffa è naturalmente quello di impossessarsi dei vostri codici utenti e password per avere libero accesso ai conti bancari.

Cosa fare dopo una truffa

Nel caso in cui abbiate riconosciuto qualche comportamento anomalo sulla vostra carta Postepay o siete stati vittime della truffa è importante agire con assoluta tempestività ed evitare il panico.

Chiamare innanzitutto il numero verde della propria banca, informarla dell’accaduto e chiedete di bloccare qualsiasi tipo di pagamento futuro;

della propria banca, informarla dell’accaduto e chiedete di bloccare qualsiasi tipo di pagamento futuro; Presentate una denuncia alle autorità competenti;

alle autorità competenti; Chiedete alla banca il mancato riconoscimento di attività e/o pagamenti non autorizzati.

Se si agisce con rapidità e si dimostra di essere stato vittima di truffa, la banca potrebbe procedere anche con il rimborso della somma perduta.