WhatsApp e Meta Quest: La nuova versione della piattaforma

WhatsApp e i suoi sviluppatori non si fermano mai. Infatti, l’app di messaggistica istantanea più diffusa al mondo continua, giorno per giorno, ad offrire ai suoi utenti sempre nuove funzionalità e servizi. Questo grazie alla notevole attenzione che la piattaforma sembra dedicare quotidianamente alle richieste e ai desideri dei suoi milioni di iscritti. A tal proposito, l’ultimissima novità del momento, riguarda l’aggiornamento dell’applicazione 2.23.13.6, voluto da Meta.

WhatsApp e gli ultimi aggiornamenti

Sembra infatti che, con il nuovo aggiornamento, presente sulla versione beta di Google Play, si stia lavorando affinché l’accesso alla rinomata piattaforma di messaggistica istantanea sia disponibile anche su Meta Quest, ovvero, sul più potente e attualmente in costante crescita tecnologica, visore per la realtà mista.

Già alcuni informatici avevano tentato di forzare questa funzione, quindi sembra che il nuovo aggiornamento WhatsApp possa già soddisfare i desideri di alcuni utenti.

Naturalmente si parla di un aggiornamento ancora in fase di implementazione, di cui però WhatsApp ci mostra un’anteprima di come potrebbe essere.

Infatti dalle impostazioni dei dispositivi da collegare, apparirà proprio la voce “Meta Quest” con la rispettiva icona rappresentativa.

Ci vorrà del tempo prima che tale servizio venga lanciato in maniera ufficiale, tuttavia questa non è l’unica innovazione della piattaforma.

Infatti da oggi, attraverso WhatsApp è possibile impostare delle opzioni che ci consentono di tutelare maggiormente la propria privacy. Ciò è reso possibile grazie alla nuova funzione di silenziare le chiamate degli sconosciuti e, alle nuove impostazioni di privacy che ci consentono di selezionare i contatti che possono scriverci, oltre a un controllo maggiore di tutte le informazioni personali.