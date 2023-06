WhatsApp, la novità che tutti attendono: inviare file in alta qualità

La nota app di messaggistica istantanea di Zuckerberg si arricchisce sempre di tante nuove funzionalità. Tra queste, una delle più attese è senz’altro quella di poter inviare dei file alla massima risoluzione possibile con una qualità elevata. Fino ad ora, infatti, foto o video venivano compressi da WhatsApp prima del loro invio. Ora però sarà finalmente possibile.

WhatsApp, arriva la funzione tanto attesa: inviare file in alta qualità

Fino ad ora gli utenti hanno dovuto rinunciare alla elevata qualità nell’inviare le proprie foto e i propri video su WhatsApp. Come già accennato in apertura, però, ora le cose sono finalmente cambiate. La nota app di messaggistica istantanea di Zuckerberg si è infatti arricchita di una nuova funzionalità.

Tutti gli interessati potranno infatti finalmente inviare i file nella propria qualità originale. Per farlo, non occorrono molti passaggi. Nello specifico, occorre recarsi in Impostazioni. Dopo di che, occorre recarsi nell’apposita sezione denominata Spazio e Dati. Sarà proprio qui che sarà possibile scegliere la qualità del file da inviare.

Una volta arrivati in questa sezione, infatti, si dovrà selezionare la sezione Qualità Caricamento Media. Qui, poi, gli utenti potranno selezionare la qualità che più si preferisce. Si potrà per l’appunto scegliere tra tre modalità: Auto, Migliore Qualità, Risparmio Dati. Con quest’ultima modalità si potrà risparmiare spazio sul proprio smartphone, a discapito però della qualità del file, che verrà necessariamente compresso. Con la modalità Migliore Qualità, invece, sarà possibile inviare i file nella massima qualità possibile, anche se ovviamente sarà occupato uno spazio maggiore sullo smartphone.