Le offerte WindTre dedicate agli under 30 continuano ad essere disponibili a partire da soli 9,99 euro al mese. I nuovi clienti possono richiedere una delle due tariffe attualmente in listino così da ottenere ogni mese fino a 200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Offerte WindTre per gli under 30: come effettuare l’attivazione!

WindTre rivolge due offerte ai nuovi clienti di età compresa tra i 18 e i 30 anni. La prima opzione è la WindTre Young 5G, che prevede una spesa di soli 9,99 euro al mese e permette di ottenere: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, SMS illimitati per le chiamate verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

La seconda offerta è la WindTre Young + 5G, che necessita di una spesa di 12,99 euro al mese e permette di ricevere: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, SMS illimitati per le chiamate verso tutti i numeri e 200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Le due offerte prevedono il pagamento del costo di rinnovo tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. Il gestore, infatti, addebiterà automaticamente la spesa ogni mese grazie al servizio Easy Pay.

L’attivazione delle offerte WindTre può essere effettuata presso tutti i punti vendita del gestore o accedendo al sito ufficiale. I nuovi clienti potranno ottenere la SIM gratuitamente direttamente a casa richiedendo o meno il trasferimento del numero dal precedente operatore. Le offerte Young possono essere attivate esclusivamente dai clienti di età massima 30 anni ma il listino comprende opzioni adeguate a tutti gli interessati.