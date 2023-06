Un’offerta davvero da urlo vi attende direttamente da WindTre, solo in questi giorni gli utenti sono liberi di accedere ad una promozione che nasconde al proprio interno tanti giga di traffico dati al mese, con annessi minuti e SMS che possono tranquillamente essere utilizzati verso tutti.

Come al solito, nel momento in cui pensate di attivare una promozione di WindTre, sopratutto una operator attack, dovete comunque ricordare che l’accesso è possibile solamente soddisfacendo determinati requisiti, più precisamente dovete ritrovarvi in condizione d’uscita da uno specifico operatore telefonico (e la portabilità è sempre obbligatoria).

WindTre, le offerte più pazze di questi giorni

Spendere poco con WindTre è oggi ancora più semplice, se pensate che è stata resa disponibile la promozione Go 150 Top+, una soluzione che ha un costo di soli 5,99 euro al mese, che gli utenti dovranno pagare direttamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile, pronta a fornire libero accesso a bundle assolutamente invidiabili.

Nello specifico gli utenti potranno godere di 150 giga di traffico dati al mese, la navigazione raggiunge la massima velocità del 4G, passando anche per 200 SMS che si potranno inviare a tutti i numeri ed anche minuti illimitati da utilizzare per chiamare amici e parenti.

L’attivazione, come anticipato, è possibile solamente nei negozi fisici, rispettando i prerequisiti fondamentali, e con la portabilità obbligatoria del numero originario. Non escludiamo che possa venire proposta direttamente ad alcuni ex-clienti.