TIM è folle, prova ora questa offerta con giga senza limiti

Tra le novità proposte quest’estate dall’operatore telefonico TIM, è da poco trovata una nuova promozione interessante. Si tratta della promo denominata TIM Goditi l’Estate. Grazie ad essa, alcuni clienti selezionati dell’operatore potranno provare per un mese senza costi una delle offerte mobile dell’operatore comprendenti anche giga senza limiti.

Tra queste, gli utenti potranno ad esempio provare l'offerta mobile TIM xTe Power Unlimited. Questa offerta è una delle più interessanti dato che include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri e anche giga senza limiti per navigare con connettività 4G.

Tra queste, gli utenti potranno ad esempio provare l’offerta mobile TIM xTe Power Unlimited. Questa offerta è una delle più interessanti dato che include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri e anche giga senza limiti per navigare con connettività 4G.

Gli utenti potranno anche provare un’altra offerta mobile, ovvero TIM xTe Power Plus. Quest’ultima offerta è disponibile in diverse versioni. Una di queste versioni è denominata TIM xTe Power Plus Three. Nello specifico, quest’ultima include 200 GB di traffico dati e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali.

Dopo il periodo di prova semza costi della dirata di 30 giorni, i clienti dell’operatore selezionati potranno decidere se attivare o meno queste offerte ad un costo in più di 2,99 euro al mese rispetto al prezzo della propria offerta già attiva.