TIM Power Mobile, nuova offerta convergente con primi tre mesi gratuiti

Al momento nel mondo della telefonia mobile sono disponibili svariate proposte per tutti i gusti. In questi ultimi giorni, però, l’operatore telefonico TIM sta proponendo una interessante opportunità per tutti coloro che sono alla ricerca sia di un’offerta di rete fissa sia di un’offerta di rete mobile. In particolare, per quest’estate sarà disponibile una nuova offerta convergente con anche i primi tre mesi gratuiti.

TIM, per quest’estate arriva una nuova offerta convergente con primi tre mesi gratuiti

Il noto operatore telefonico italiano TIM ha deciso di proporre una nuova offerta di rete mobile. Si tratta della nuova offerta denominata TIM Power Mobile. Quest’ultima, in realtà, è un’offerta mobile convergente ed è dedicata a tutti i nuovi clienti di rete fissa dell’operatore.

Questa offerta è già di per sé interessante. Nello specifico, TIM Power Mobile include fino a 5 GB di traffico dati utilizzabili anche con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo di questa offerta sarà di soli 9,99 euro al mese. Il costo mensile sarà applicato direttamente alla fattura dell’offerta di rete fissa.

Le novità non sono però finite qui. L’operatore telefonico sta infatti proponendo la promo denominata Salta L’Estate. Con quest’ultima, gli utenti avranno i primi tre mesi dell’offerta mobile convergente gratuitamente senza costi aggiuntivi. Ricordiamo che questa promozione è riservata a tutti i nuovi clienti di rete fissa che attiveranno anche l’offerta mobile convergente e sarà disponibile però soltanto dall’11 al 30 giugno 2023.