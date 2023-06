OnePlus ha quest’oggi svelato, in anteprima assoluta, il design del nuovo OnePlus Nord 3, uno smartphone di fascia media che verrà lanciato nel mondo il prossimo 5 luglio 2023, pronto a garantire prestazioni di livello, mantenendo comunque una scocca semplice ed elegante.

Il prodotto sarà disponibile in due colorazioni differenti, Tempest Gray e Misty Green, entrambe in grado di offrire al consumatore finale un touch&feel differente. Più precisamente la Tempest Gray avrà una finitura testurizzata ed opaca, pronta a trasmettere un’aura di solidità e durevolezza, la Misty Green, al contrario, pone maggiore attenzione al design, mantenendo ugualmente una finitura molto brillante.

OnePlus Nord 3, quando verrà lanciato

A presentare il nuovo modello troviamo Kinder Liu, presidente di OnePlus, tramite il proprio profilo Twitter, dichiarandosi “entusiasta di raccontare in anteprima il look dello smartphone, il quale rispetterà alla perfezione la linea dettata da OnePlus Nord, esperienza di livello, a partire proprio dal design“, altro non può dire, se non che “non vede l’ora di condividere altre novità nel corso dei prossimi giorni”.

La data di presentazione è stata fissata, lo smartphone vedrà la luce con un evento dedicato il 5 luglio 2023, solamente quel giorno potremo conoscere in maniera più approfondita tutte le specifiche tecniche di un prodotto che, stando alle prime indiscrezioni, dovrebbe abbracciare perfettamente la fascia media della telefonia mobile, con un occhio particolare al design e le prestazioni generali. Al momento non possiamo sapere nemmeno quale sarà il prezzo di vendita, sono tutti dettagli che richiedono tempo e pazienza, nel frattempo possiamo però iniziare a dare un’occhiata al design, in modo da farci un’idea di come potrebbe essere.