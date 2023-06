Prezzo Svelato per OnePlus Nord 3 in Europa: Scopri Quanto Dovrai Sborsare per il Nuovo Smartphone

Continuano ad intensificarsi in questi giorni le indiscrezioni ed i rumors sul prossimo smartphone di fascia media di casa OnePlus. Stiamo parlando del prossimo OnePlus Nord 3. Di questo device conosciamo quasi tutto. Mancava però all’appello il presunto prezzo di vendita per il mercato europeo. A rivelarlo in queste ore, in particolare, è stato il noto leaker Roland Quandt.

OnePlus Nord 3, il leaker Roland Quandt rivela il prezzo di vendita per l’Europa

Nel corso delle ultime ore il noto leaker Roland Quandt ha rivelato nuove informazioni interessanti riguardanti il prossimo smartphone di fascia media di OnePlus. In particolare, il leaker ha rivelato il presunto prezzo di vendita per il mercato europeo del prossimo OnePlus Nord 3.

Secondo quanto riportato dal leaker, il nuovo device di casa OnePlus avrà un prezzo di partenza di 449 euro per la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno. La versione con 16 GB di RAM e 256 GB di storage interno, invece, secondo il leaker avrà un prezzo di 100 euro in più, ovvero 549 euro.

Ricordiamo che il prossimo OnePlus Nord 3 sarà una versione re-branded di OnePlus Ace 2V. Vi riassumiamo qui di seguito le presunte specifiche tecniche.