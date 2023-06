Netflix dà ufficialmente il via ad una nuova fase della sua storia, con la clamorosa riforma degli account condivisi. Dopo anni di tacito consenso, infatti, gli utenti non potranno più condividere la loro password con amici e parenti in totale libertà. La possibilità di condividere il proprio account sarà garantito soltanto previa pagamento di un extra.

Netflix, i listini aggiornati per gli abbonati

La modifica degli account condivisi non va ad intaccare quelli che sono i costi dei due pacchetti base e nemmeno il ticket low cost con la presenza delle pubblicità. A questi listini si aggiungerò però un extra pari a 4,99 euro per ogni persona esterna al nucleo domestico abilitata alla visione dei contenuti sulla piattaforma.

Il ticket principale di Netflix resta quello Premium con un costo pari a 18,99 euro. I clienti che sottoscrivono questo ticket avranno il pieno accesso alla galleria dei contenuti della piattaforma con la possibilità di guardare film e serie tv anche con la tecnologia del 4K UHD. Possibile inoltre la condivisione sino a 4 schermi in contemporanea.

Per quanto concerne il piano Standard, il cui costo è confermato in 12,99 euro ogni trenta giorni. Oltre al servizio con la tecnologia del Full HD incluso nel prezzo. Anche in questo caso sarà necessaria una spesa extra per la divisione dell’account.

Infine, il ticket low cost si caratterizza come un pacchetto entry level e prevede un costo mensile pari a 5,49 euro. Il servizio per gli utenti prevede la disponibilità di tutti i titoli presenti sulla piattaforma, ma con la presenza delle pubblicità ad intervallare la visione di una serie tv, di un film o di un documentario.