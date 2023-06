Contatori manomessi: Ecco cosa fanno gli italiani per pagare di meno

I Contatori del gas manomessi sono l’ultimissima trovata dei cittadini italiani per riuscire ad ottenere un risparmio sulle bollette.

Dopo la pandemia e la guerra alle porte, si è assistito ad un aumento considerevole di tutti i prezzi, sia per quanto riguarda i beni di prima necessità sia per quanto riguarda le bollette relative ai consumi.

La situazione sta diventando sempre più drastica e per gli italiani arrivare a fine mese è ogni volta una sfida.

Abbiamo infatti assistito ad un aumento della benzina per le auto, aumenti sulle bollette del gas, acqua e luce. E per adesso non sappiamo né se né quando questa situazione potrà cambiare.

È in questo contesto che alcuni cittadini italiani stanno mettendo in atto degli escamotage, dei veri e propri trucchetti. Si tratta di attività assolutamente illegali, per ottenere un risparmio sulle bollette.

Contatori del gas: Ecco come vengono manomessi

Parleremo in questo articolo della manomissione dei Contatori del gas. Infatti, al fine di ottenere una riduzione sostanziale delle spese sulla bolletta, i cittadini stanno attuando una serie di pratiche illecite per poter pagare di meno. Si raccomanda inoltre che tale notizia è esclusivamente a scopo informativo, e che mettere in atto queste “tecniche” sarebbe come macchiarsi di azioni illegali.

Per manomettere il contatore basta mettere in atto alcuni trucchetti. Il primo consiste nell’utilizzare dei morsetti di metallo per bloccare le rotelline del contatore, fare in modo che queste non girino cosìcche non conteggiano la quantità di gas consumata.

Un altro metodo utilizzato per compromettere il funzionamento dei Contatori è quello di utilizzare dei manicotti e dei raccordi di metallo.

Tuttavia queste ultime sono delle pratiche assolutamente illegali. Nel caso in cui si venga scoperti a manomettere il proprio contatore si potrebbe venire accusati di furto aggravato, arrestati e obbligati a pagare l’intera somma dovuta.