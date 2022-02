È proseguita la “tendenza” al rialzo dei prezzi di benzina e diesel, con le stazioni di rifornimento che hanno raggiunto numeri record a febbraio. Di conseguenza, consumatori, automobilisti e aziende devono fare i conti con i costi del carburante sempre più elevati.

In Italia, i prezzi complessivi del carburante hanno raggiunto il picco record, superando la cifra record del 2014. Anche chi utilizza il carburante più economico, il gas naturale, ha raddoppiato il prezzo. Secondo i report ufficiali, nel corso del 2021 i prezzi della benzina sono aumentati di oltre il 15%. I dati del diesel sono simili, in aumento del 14,5% dall’inizio del 2021. Secondo i dati di monitoraggio delle stazioni di servizio forniti dalla Commissione Europea, gli aumenti dei costi della benzina e del gasolio italiani sono i più alti in Europa.

Come mai il prezzo dei carburanti continua a crescere

La diminuzione delle restrizioni legate al COVID-19, ha portato nell’ultimo periodo a una rapida ripresa della domanda di greggio, superando anche le aspettative di tutti gli “esperti” in materia. Questo ha provocato, inevitabilmente, un inasprimento dei mercati globali.

In effetti, negli ultimi anni, abbiamo visto molteplici fattori che hanno fatto aumentare i prezzi del petrolio, nonché i costi più elevati associati al passaggio alle miscele di benzina estive ogni anno. I prezzi del gas naturale dei distributori tendono a seguire i prezzi del greggio in modo quasi lineare, come è sempre stato. Va aggiunta, inoltre, la recente incidenza delle tensioni geopolitiche.

Questi fatti e circostanze hanno aumentato non solo il costo del petrolio e della benzina, ma anche il costo di tutte le forme di energia non rinnovabile per i consumatori.