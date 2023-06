Il Titan, il sommergibile di cui negli ultimi giorni non si fa altro che parlare, sembra essere imploso dopo meno di due ore dalla sua immersione nell’Oceano Atlantico.

Tuttavia, una notizia dell’ultima ora ha rivelato importanti informazioni. Sembra infatti che, la Marina militare degli Stati Uniti, attraverso un sistema top secret di rilevamento dei sommergibili nemici, era riuscita a rilevare il rumore dell dell’implosione del Titan quasi subito, ovvero quando già mancavano alcune ore al raggiungimento di quest’ultimo dei resti del Titanic.

Titan: il sistema di rilevamento top secret

Tale sistema di rilevamento militare top secret è il Sound Surveillance System o SOSUS. Si tratta di una sorta di cavi elettrici sottomarini che esistono ormai da molti anni, con lo scopo appunto di individuare eventuali sottomarini stranieri.

Come è stato riportato dal Wall Street Journal, non si era del tutto certi che il rumore registrato attraverso il sistema, appartenesse al sommergibile.

Ma la marina ha deciso comunque di segnalare tale scoperta al comandante della Guardia Costiera.

Tuttavia, tale informazione, ha determinato l’insorgere di non poche critiche.

In quanto, i cinque giorni di attiva esplorazione, utilizzando navi militari, aerei, dispositivi digitali sottomarini e molti altri mezzi ancora, e che hanno determinato una copertura mediatica di ben 24 ore su 24, potevano essere evitati con la comunicazione ufficiale della suddetta informazione che ne aveva rilevato l’implosione già dall’inizio.

Inoltre, fino all’ultimo momento, si era manifestata sempre una forte speranza nel ritrovamento delle persone scomparse. In quanto, proprio la Guardia Costiera, di fronte alle domande sulla relativa sopravvivenza dei passeggeri a bordo del Titan, aveva affermato che non tutto era perduto in quanto, gli uomini posti di fronte alla vita e alla morte cacciavano un forte spirito di sopravvivenza. E questa cosa non era assolutamente da sottovalutare.

Il triste annuncio del destino del sommergibile

Giovedì la Guardia Costiera degli Stati Uniti ha definitivamente confermato l’implosione del Titan e la conseguente perdita dei cinque membri che si trovavano al suo interno.

Questi ultimi, secondo quanto affermato dalla Guardia costiera, erano delle persone dallo spirito avventuroso e con un’innata passione e curiosità verso i misteri dell’oceano. Termina la sua dichiarazione facendo le più sentite condoglianze alle famiglie delle persone.