stati-uniti-un-guasto-informatico-provoca-disagio-negli-aereoporti

I viaggi aerei negli Stati Uniti sono stati sospesi e c’è stata la possibilità di ritardi e cancellazioni anche di voli in Europa. Secondo quanto riportato da NBCNews, un errore informatico è stato responsabile della cancellazione di oltre 1.200 voli, sia locali che internazionali.

La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha prontamente twittato che al momento non ci sono prove di un potenziale attacco informatico; tuttavia, il Dipartimento dei Trasporti sta indagando sull’incidente e la Federal Aviation Administration terrà informati i media in tempo reale.

FAA ha pubblicato un avviso

La Federal Aviation Administration (FAA) ha pubblicato un documento in cui sostiene che il problema riguardava il sistema di avviso NOTAM, che fornisce al personale delle compagnie aeree dati essenziali. Lo scenario attuale si è ripercosso sugli americani che volano in Europa dagli Stati Uniti, e le compagnie aeree stanno lavorando febbrilmente per contattare i loro passeggeri sulla possibilità di ritardi o cancellazioni dei voli. Un esempio paradigmatico è rappresentato dalle recenti notizie provenienti da Parigi, secondo le quali tutti i voli operati dalle compagnie aeree americane sono stati rinviati a tempo indeterminato.

La Federal Aviation Administration ha dichiarato che “tutte le operazioni del National Airspace System sono interessate“, il che indica che centinaia di voli sono stati ritardati o cancellati. Attraverso i suoi social media ufficiali, la FAA ha confermato che le normali operazioni di traffico aereo sono riprese. Tuttavia, i motivi non sono ancora stati determinati e molti utenti chiedono spiegazioni sul ritardo e/o cancellazioni dei loro voli.