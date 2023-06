Realme 11 Pro Series ufficiale: ecco Realme 11 Pro e 11 Pro+

Realme 11 Pro Series è finalmente ufficiale, l’ultima generazione di una delle serie di fascia media più amate al mondo, sbarca sul mercato, portando con sé due modelli molto interessanti: Realme 11 Pro e Realme 11 Pro+, entrambi in vendita a prezzi comunque più che aggiornati con il mercato attuale.

Fulcro della serie è l’attenzione al design, nato da una collaborazione con Matteo Menotto, designer italiano, da parte del Realme Design Studio. I modelli sono in vendita in due colorazioni: Sunrise Beige e Astral Black, caratterizzati da una cover posteriore realizzata in pelle vegana in lychee e bellissime cuciture 3D realizzate a mano (nel caso di Sunrise Beige), per spaziare poi verso il processo di smerigliatura, per una maggiore lucentezza (per Astral Black), punteggiata da effetti simili al cristallo.

Se la suddetta specifica accomuna entrambi i dispositivi, l’occhio cade sicuramente sulla parte fotografica di Realme 11 Pro+, fiore all’occhiello per la fascia di prezzo di appartenenza, con il sensore principale SuperZoom OIS da 200 megapixel, un ISOCELL HP3 di Samsung, da 1/1,4 pollici e apertura F1.69. Il tutto affiancato dal Super OIS, per una stabilità al 180% ed un tasso di produzione al 100%, perfetti per registrare immagini nitide e stabili, a prescindere dalle abilità dell’utente.

Ad impreziosire il comparto di Realme 11 Pro+ troviamo la tecnologia In-Sensor Zoom, la quale permette di supportare la modalità zoom 2x/4x lossless, passando tra le varie modalità senza modificare il numero di pixel reali (si parla di una qualità 4X del 242% superiore rispetto alla concorrenza). Essendo poi il sensore da 1/1,4 pollici, è facile riuscire a scattare immagini luminose anche con scarsa illuminazione, sfruttando la tecnologia ProLight, invece, i punti luce vengono ridotti ed i dettagli preservati.

Realme 11 Pro Series – i prezzi

Entrambi i modelli della serie sono dotati di un display AMOLED curvo (curvatura di 61 gradi per una presa più salda), con refresh rate a 120Hz, un rapporto schermo/corpo del 93,65% (cornice di 2,33 millimetri), touch sampling rate a 1260Hz (e algoritmo X-touch 2.0 per la riduzione dei tocchi involontari). Il pannello raggiunge una luminosità di 950 nit, il supporto a 1 miliardo di colori, 100% della gamma cromatica DCI-P3 e HDR10+.

Realme 11 Pro+ 5G, nella variante 12/512GB, ha un listino di 519 euro, in offerta lancio a soli 469 euro, mentre Realme 11 Pro 5G può essere acquistato in due varianti: 8/256GB a 399 euro, oppure 8/128GB a 379 euro.

Realme Buds Air 5 Pro

In sordina Realme ha presentato anche le sue Buds Air 5 Pro, ottime cuffiette true wireless con woofer da 11 millimetri (diaframma di elevata purezza al 100%) e tweeter microplanare da 11 millimetri, riuscendo a riprodurre il pitch shift e migliorando la risposta alle basse frequenze del 30%. Non manca il supporto LDAC con certificazione Hi-Res Audio, a cui si aggiunge anche l’audio spaziale a 360°, per riuscire a godere di una esperienza surround davvero unica.

Le Realme Buds Air 5 Pro supportano la cancellazione attiva del rumore, fino a 50dB, riuscendo così a ridurre fino al 99,6% il rumore di fondo, ed aumentando del 267% la capacità rispetto alla generazione precedente. La batteria, infine, è garantisce circa 40 ore di utilizzo continuativo, una autonomia più che ottima. Il prodotto può essere acquistato ad un prezzo davvero competitivo, solamente 79 euro su Amazon.