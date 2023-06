Realme 11 Pro Series, i nuovi modelli della serie dal rapporto qualità/prezzo migliore del momento, che comprende Realme 11 Pro e Realme 11 Pro+ 5G, si appresta a vedere la luce del mercato italiano. Il lancio, come confermato dalla stessa azienda, è previsto il 20 giugno 2023.

In un lungo comunicato stampa, Realme ha annunciato il partner globale per la fotografica: Lonely Planet. La collaborazione ha portato all’introduzione nello smartphone di tre filtri personalizzati, con una filigrana che permette di contraddistinguere l’atmosfera vintage ed esclusiva. Oltre a questo, 5 fotografi professionisti di Lonely Planet affiancheranno Realme in un progetto di esplorazione delle città, per mettere alla prova il nuovo Realme 11 Pro+ 200MP con OIS e SuperZoom.

Realme 11 Pro+: alcune specifiche

Realme 11 Pro+ 5G e Realme 11 Pro 5G, sono entrambi dotati di un display leggermente curvo (61°) con refresh rate a 120Hz, che offre una piacevole sensazione di infinity display, dato il rapporto schermo/corpo del 93,65% (grazie alla cornice di soli 2,33 millimetri). Il touch sampling rate a 1260Hz, con meccanismo di ottimizzazione X-Touch 2.0, riesce a ridurre al massimo i tocchi indesiderati, mentre la luminosità di 950 nit, i colori con supporto al 100% della gamma dinamica DCI-P3 ed il supporto HDR10+, rendono la visione ancora migliore.

Il comparto fotografico è chiaramente il fiore all’occhiello, infatti il Realme 11 Pro+ 5G è dotato di una fotocamera posteriore con SuperZoom OIS da ben 200 megapixel. Un sensore Samsung ISOCELL HP3 SuperZoom, dimensioni 1/1,4 pollici e apertura F1.69. Sfruttando la tecnologia In-sensor Zoom, il dispositivo supporta lo zoom 2x/4x lossless, con dettagli precisi e molto nitidi, anche da una certa distanza (risoluzione del 242% superiore ai modelli della medesima fascia di prezzo).

Il design è di grande impatto, grazie alla collaborazione con Matteo Menotto, ricorda l’alba, con un obiettivo rotondo che indica il sole che sorge, una linea gialla a simboleggiare la strada che si allontana, e la tonalità che indica il colore del sole che si riflette sugli edifici.