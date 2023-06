Amazon in lotta contro la disinformazione: 200 milioni di recensioni false fermate nel 2022. Scopri il dietro le quinte

Durante lo scorso 2022, Amazon avrebbe riportato grandi risultati per quanto riguarda il controllo e la sicurezza della sua piattaforma. Il colosso e-commerce infatti avrebbe dato un’occhiata alle oltre 1,5 miliardi di valutazioni e recensioni rilasciate da circa 125 milioni di clienti nel mondo. Spulciando per intero tutti i risultati, Amazon avrebbe provveduto ad eliminare tutti quelli ritenuti fittizi. L’azienda ci tiene infatti a ricordare che le recensioni servono per fornire ai futuri acquirenti delle informazioni trasparenti al 100% in merito ai prodotti da poter acquistare. Questo è quanto dichiara l’azienda alla fine di una sua nota ufficiale:

“Il nostro obiettivo è quello di garantire che ogni recensione all’interno dei negozi Amazon sia affidabile e parli di esperienze reali compiute dai clienti“. Il sistema delle recensioni è stato introdotto nel 1995, con Amazon che ha voluto concedere un ulteriore strumento per rassicurare le persone sugli acquisti. Ora però era il momento di dare un segnale, soprattutto con le azioni che sono state portate a termine durante l’ultimo anno.

Amazon: la lotta alle recensioni false continua, ecco i risultati ottenuti

Proprio durante lo scorso 2022 Amazon con la sua attività che ha richiesto l’investimento di risorse significative, sarebbe riuscita a dare una ripulita al mondo delle recensioni. Sono oltre 200 milioni quelle sospette che sono state bloccate, mentre sono 90 le azioni legali intraprese nei confronti di persone che gestivano un sistema basato sui giudizi falsi al fine di facilitare la vendita dei propri prodotti sullo store.

Da questo momento in poi quindi sarà sempre più difficile imbattersi in recensioni false, con la garanzia di avere sempre a che fare con un sistema limpido e sicuro.