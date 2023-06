Whatsapp, è scientificamente provato che i gruppi delle mamme recano ansia e stress

Negli ultimi anni, l’uso di WhatsApp è diventato una delle abitudini quotidiane più comuni. Tuttavia, dietro questa app di messaggistica si nascondono delle insidie che possono influire negativamente sulla nostra salute mentale, specialmente quando si tratta dei gruppi scolastici, rivolti alle mamme e ai genitori.

Whatsapp: in che modo i gruppi dei genitori danneggerebbero la salute?

I gruppi WhatsApp, pur essendo uno strumento per condividere informazioni utili e rimanere in contatto soprattutto per le mamme di bambini che vanno a scuola, possono diventare una fonte di ansia e stress. Tra le caratteristiche che alimentano queste preoccupazioni ci sono: la visualizzazione dello stato online, la notifica di quando qualcuno sta scrivendo un messaggio, la conferma della lettura dei messaggi inviati. Ogni nuovo messaggio può diventare una pressione per rispondere immediatamente, alimentando un senso di obbligo costante.

Un altro dei problemi principali dei gruppi WhatsApp è che, man mano che il numero di partecipanti aumenta, diventa sempre più difficile gestire le dinamiche di gruppo. Ciò può creare un ambiente incontrollabile in cui le persone diventano oggetti su cui proiettare sentimenti positivi o negativi. Di conseguenza, si possono verificare conflitti improvvisi che lasciano le persone più vulnerabili intrappolate in una situazione opprimente.

Per godere appieno dei benefici delle applicazioni di messaggistica come WhatsApp, è essenziale imparare a gestire gli aspetti negativi: dobbiamo essere consapevoli dei nostri limiti, creare una distanza psicologica e comunicare in modo più riflessivo. Solo allora potremo sfruttare appieno i vantaggi di queste piattaforme senza compromettere la nostra salute mentale.