WhatsApp, l’app di messaggistica più popolare al mondo, ha recentemente introdotto tre nuove funzionalità che potrebbero cambiare radicalmente l’esperienza degli utenti. Queste, attualmente in fase di rollout globale, sono state introdotte sia per iOS che per Android.

Whatsapp: le novità sull’app di messaggistica proseguono

La prima funzionalità è la possibilità di modificare i messaggi inviati. Questa funzione, molto richiesta dagli utenti, permette di correggere eventuali errori o cambiare il contenuto di un messaggio entro 15 minuti dall’invio. Per farlo, basta tenere premuto sul messaggio fino a quando non appare un menu a tendina con l’opzione “modifica”. Tale funzione mette WhatsApp alla pari con altri servizi di messaggistica che la offrono già.

La seconda novità sono i Canali, simili ai canali di Telegram. Si tratta di chat di gruppo di sola lettura in cui i gestori possono pubblicare i contenuti che desiderano. Questa potrebbe essere particolarmente utile per le aziende o le organizzazioni che desiderano condividere aggiornamenti o notizie con un ampio gruppo di persone. La terza funzione è il supporto al multi-device su WhatsApp, attualmente disponibile solo per iOS. Questa permette di collegare più smartphone allo stesso account WhatsApp, dando modo di condividere le stesse chat e i gruppi su diversi dispositivi. Questa funzione potrebbe essere molto utile per coloro che utilizzano più di un dispositivo per lavoro o per uso personale.

Insomma, le funzioni sopra citate rappresentano un importante passo avanti per WhatsApp, rendendola ancora più versatile e adatta alle esigenze degli utenti. Ad ogni modo, è importante notare che si tratta ancora di una fase di rollout, dunque potrebbe essere necessario attendere un po’ prima che siano disponibili per tutti gli utenti.