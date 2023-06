La stagione calcistica si è ufficialmente conclusa con le finali delle coppe europee e con il termine della Serie A e degli altri grandi campionati continentali. Nel corso di quest’estate però non terminano certamente le grandi esclusive a disposizione delle piattaforme pay, DAZN e Sky. Le due aziende già si sono accaparrate i diritti per i principali eventi calcistici e sportivi che andranno in scena nelle prossime settimane.

Sky e DAZN, le offerte per l’estate in arrivo

In attesa del ritorno della Serie A con uno schema dei diritti simile a quello attualmente in vigore, nei mesi estivi Sky e DAZN garantiranno a tutti gli utenti la possibilità di accedere ai mondiali di sport come il nuoto e l’atletica, la possibilità di gustarsi i GP di Formula 1 e MotoGP, i grandi eventi del ciclismo e del tennis, oltre che le amichevoli di calcio dei principali team italiani.

Anche in estate inoltre sarà valida la promozione congiunta delle due pay tv. DAZN conferma la doppia partnership con TIM ed anche con Sky. I clienti della pay tv, a tal proposito, avranno ancora sul decoder di nuova generazione Sky Q l’app esclusiva per l’accesso alla tv streaming sportiva.

Sempre i clienti della piattaforma satellitare potranno accedere al canale ZONA DAZN, alla posizione 214 del telecomando. Su questo canale saranno disponibili i migliori contenuti della tv streaming (tra cui tutte le partite di Serie A). Per attivare la visione di questo canale, gli utenti dovranno aggiungere un extra all’abbonamento, per un totale di 5 euro al mese.