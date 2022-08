L’operatore Tim, in tutti i negozi aderenti, insieme alle principali offerte di tipo Operator Attack con prezzi a partire da 7,99 euro al mese, propone anche degli smartphone a rate con prezzi scontati tramite finanziamento TIMFin.

A partire da questo mese di Agosto 2022, nel listino dei prodotti disponibili con TIMFin sono stati inseriti alcuni nuovi smartphone. Scopriamo insieme tutte le novità.

Tim lancia alcune novità per il mese di agosto 2022

I nuovi prodotti partono da un costo di soli 3 euro al mese per 30 mesi. Inoltre, all’acquisto del cellulare viene aggiunta anche la polizza TIMFin Assicura Smartphone, rivolta alla protezione del prodotto da danni accidentali o da furto. Gli smartphone inseriti recentemente sono sei, troviamo Samsung Galaxy A13 New (32-64-128GB) a partire da 3 euro al mese con copertura Trusty a 3,90 euro al mese o Full a 4,90 euro al mese, Xiaomi Redmi 10C a partire da 3 euro al mese con copertura Trusty a 3,90 euro al mese o Full a 4,90 euro al mese.

E ancora, Samsung Galaxy A23 5G a partire da 6 euro al mese con copertura Trusty a 8,90 euro al mese o Full a 11,90 euro al mese, Samsung Galaxy A13 5G (46-128GB) a partire da 6 euro al mese con copertura Trusty a 5,90 euro al mese o Full a 7,90 euro al mese e per finire Vivo X80 Pro a partire da 30 euro al mese con copertura Trusty a 8,90 euro al mese o Full a 11,90 euro al mese.

In tutti i casi, il cliente non deve pagare alcun costo anticipato. Si specifica inoltre che il Samsung Galaxy A23 5G non è ancora disponibile sul mercato, ma arriverà a breve. Inoltre, sono presenti anche bundle per coloro che intendo effettuare la convergenza con la linea fissa TIM, ottenendo così Giga illimitati sulla nuova linea mobile grazie a TIM Unica.