Gli smartphone Realme 11 Pro e 11 Pro Plus sono pronti per sbarcare anche in Europa. L’azienda ha già rilasciato i dispositivi in Cina e nel mese di giugno procederà con il lancio europeo dei suoi top di gamma.

Tra i punti di forza dei nuovi dispositivi non passa inosservata la fotocamera ma è necessario attendere l’emergere del costo finale per poter definire con maggiore accuratezza la validità dei nuovi smartphone Realme.

Realme pronta per il lancio europeo dei nuovi Realme 11 Pro e 11 Pro Plus!

A confermare il lancio internazionale dei due dispositivi Realme 11 Pro e 11 Pro Plus è la stessa azienda, che tramite le sue pagine ufficiali afferma che il debutto avverrà nel mese di giugno.

Anche in Italia, dunque, avremo modo di conoscere dal vivo i due dispositivi di fascia media già rilasciati in Cina. In attesa del lancio ufficiale rivediamo insieme la scheda tecnica degli smartphone.

Il Realme 11 Pro avrà un display SuperAMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza d’aggiornamento a 120Hz. Il chip sarà un MediaTek Dimensity 7050 e la batteria avrà una capacità di 5000 mAh con supporto alla ricarica a 67 W. Il comparto fotografico presenta delle differenze sostanziali rispetto al modello Pro Plus. Il sensore principale sarà da 108 megapixel e sarà accompagnato da un obiettivo macro da 2 megapixel.

Il Realme 11 Pro Plus, invece, si distinguerà per la presenza di un comparto fotografico a tre sensori, con principale costituito da un sensore ISOCELL HP3 da 200 megapixel prodotto da Samsung. Accanto ad esso troveranno posto un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e un obiettivo macro da 2 megapixel. La fotocamera frontale, invece, sarà da 32 megapixel.

Lo smartphone avrà un display curvo AMOLED da 6,7 pollici con frequenza d’aggiornamento a 120Hz e sarà alimentato da un MediaTek Dimensity 7050 e da una batteria da 5000 mAh. In questo caso, sarà presente il supporto alla ricarica super rapida a 100 W.

Il costo dei due dispositivi Realme per il mercato europeo non è ancora trapelato ma tra pochissimi giorni scopriremo ogni dettaglio!