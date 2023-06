Netflix ha 3 serie TV incredibili ai primi posti in classifica

Dopo aver visto come tutti gli altri colossi del mondo dello streaming hanno lanciato grandi contenuti, Netflix ha risposto alla grande. La celebre azienda che da tempo ormai occupa il primo posto nella classifica di gradimento degli utenti, ha fatto vedere tante cose nuove durante questo mese di giugno. A risaltare però più di tutto sarebbe stata la nuova classifica delle serie TV, la quale vedrebbe i primi tre posti occupati da tre produzioni davvero eccezionali secondo il parere del pubblico.

Netflix: le tre migliori serie TV in assoluto battono la concorrenza, ecco il podio del mese di giugno

Sul gradino più alto del podio c’è la serie TV anime “Questo mondo non mi renderà cattivo“, produzione che racconta di un ragazzo che dopo anni di assenza ritorna nel suo quartiere che stenta a riconoscere. Riceverà l’aiuto di Zerocalcare.

Al secondo posto ecco una nuova stagione della serie TV “Non ho mai…“, la quale sarebbe riscuotendo un gran successo dopo la prima parte vista l’anno scorso. Al terzo posto non poteva mancare la nuova stagione di “Manifest“, serie che parla di un volo aereo misteriosamente scomparso e poi ricomparso per portare con sé tantissimi misteri che proprio i protagonisti dello sventurato viaggio proveranno a risolvere.

Si tratta quindi di un trittico davvero importante, il quale sta facendo registrare dati più che positivi. L’obiettivo di Netflix adesso è quello di ristabilire la situazione, soprattutto dopo il caos portato dal blocco della condivisione delle password. Durante le prossime settimane, arriveranno anche altri contenuti.