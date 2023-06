Giugno 2023 si preannuncia un mese ricco di novità per gli abbonati Netflix, con l’arrivo di una serie di nuovi film e serie TV. Tra le opere più attese ci sono il gran finale di “Non ho mai”, la nuova serie di Zerocalcare, “Questo mondo non mi renderà cattivo”, e la sesta stagione di “Black Mirror”. E molto altro ancora.

Netflix: le nuove uscite di Giugno

Come dicevamo, non finisce qui. Il 16 giugno vedrà l’arrivo di “Tyler Rake 2“, il sequel del film d’azione con protagonista Chris Hemsworth. Altri titoli di rilievo includono “Birds of Prey e la fantastica storia di Harley Quinn” (6 giugno), “Settimane miracolose” (9 giugno), e “Erbacce” (21 giugno). Insomma, Netflix continua a offrire una vasta gamma di contenuti per tutti i gusti. Che tu preferisca le commedie, i film d’azione o le serie TV drammatiche, troverai sicuramente qualcosa di interessante da guardare nel catalogo di giugno 2023.