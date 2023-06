I conti correnti possono venire letteralmente svuotati in pochi minuti da malviventi senza scrupoli, pronti effettivamente a tutto pur di mettere in pratica pericolose truffe alle banche, che di conseguenza colpiscono gli ignari correntisti.

I raggiri più classici e comuni sono legati al cosiddetto meccanismo di phishing, un sistema che affonda le radici nel passato, essendo sfruttato da ormai diversi anni, ma ancora oggi in grado di colpire ed affondare milioni di consumatori in tutto il mondo. Le banche non possono fare davvero nulla per contrastarlo, tutto è nelle mani del cliente, il quale è il primo a dare libero accesso al conto corrente bancario.

Conti correnti azzerati con le nuove truffe alle banche

Il raggiro ha inizio con l’invio di un SMS o di un messaggio di posta elettronica, in cui il malvivente finge di essere la vostra banca di riferimento. All’interno si trova un testo creato appositamente per allarmare il cliente, il quale si ritrova ad essere invitato a premere un link interno, con la promessa del collegamento al sito ufficiale, per l’accesso al profilo personale.

Nel caso in cui si ricevesse un messaggio di questo tipo, l’unica cosa da fare è cancellarlo immediatamente, dovete infatti sapere che le banche non richiedono mai la pressione di link o le informazioni di accesso con un SMS o una email. Nel caso in cui seguiste le indicazioni, vi ritrovereste collegati ad un sito che sembrerebbe identico all’originale, ma che in realtà sarebbe gestito direttamente dai malviventi.