Truffe online, attenti ai concorsi e ai premi

Le truffe online sono quelle tra le più frequenti e più rischiose.

Talvolta si punta sull’ingenuità dell’utente o della sua scarsa esperienza online.

Stiamo parlando in modo particolare di quelle truffe che utilizzano finti messaggi promozionali, avvisi di concorsi a premi e lotterie online per catturare l’attenzione di un elevato numero di utenti inesperti.

Tuttavia, se si presta particolare attenzione e ci si concede qualche minuto in più di riflessione prima di cliccare inconsapevolmente o svolgere qualsiasi altro tipo di azione sarà possibile riconoscere una truffa on-line grazie ad alcuni segnali.

Truffe a premi, eccone alcune

Di seguito ne riportiamo quattro tra quelli più comuni:

Si comunica un’urgenza all’azione;



Parliamo di quei casi in cui pop-up o messaggi di vario tipo, intimano a cliccare rapidamente su di essi.

È proprio sul tentativo di attuare una significativa pressione sugli utenti online cui punta questa particolare truffa, stiamo parlando dei casi in cui:

Viene comunicato di essere i fortunati vincitori di un premio a sorpresa che deve essere rapidamente accettato; Offerte super convenienti che rischiano di sparire da un momento all’altro; Minacce di ricorso ad azioni legali; Fare pressione sugli utenti affinché donino dei soldi per una particolare causa sociale, e così via.

Richiesta di codici di accesso o password;

Si raccomanda vivamente di non fornire mai i propri codici di accesso tramite messaggi SMS o via email, nella maggior parte di casi si tratta di truffatori che intendono impadronirsi dei nostri dati.

Nessuna azienda seria, come banca, posta, utilizza tali sistemi per la comunicazione di dati sensibili;

Evitare inoltre di cliccare su qualsiasi link o file collegati a questa tipologia di messaggi.

Informazioni per Carte Regalo;

Si parla dei casi in cui viene chiesto l’invio di denaro o riferimenti ad informazioni personali per l’invio di eventuali Carte Regalo.

Anche in questo caso, bisogna fare particolare attenzione alle piattaforme cui comunichiamo i nostri dati, è importante accertarsi sempre della loro reale identità;

Attenzione alle immagini ingannevoli;

Al fine di evitare di essere scoperti e segnalati dai sistemi di monitorazione informatici, molti hacker hanno scoperto la possibilità di utilizzare grandi immagini promozionali i cui testi non possono essere rilevati dai motori di ricerca.

Infatti, se malauguratamente si rischia di cliccare su una di queste immagini, si viene indirizzati in appositi siti fasulli (siti phishing) progettati per rubare password e altri dati sensibili.