È sempre più evidente come le auto elettriche stiano vivendo un periodo stagnante. Il mercato in Europa è piuttosto fermo e le vendite sono state frenate. Nonostante questo andamento, Ford ha affermato di non aver cambiato idea riguardo il “pensionamento” della sua Focus.

L’azienda ha confermato che la vettura uscirà di produzione dal 2025. Analizzando la situazione è evidente come Ford abbia deciso di intraprendere alcune scelte radicali in Europa. Tra queste troviamo la decisione di assorbire maggiormente l’essenza americana offrendo vetture come Bronco per tagliarne altre compatte come la Focus ed anche la Fiesta. Modelli che risultano meno affini al mercato degli USA.

Ford manda in pensione la sua Focus

Nel frattempo, Ford ha anche ingegnerizzato da zero un nuovo Explorer elettrico al momento già ordinabile in Italia. Il veicolo sembra anticipare una futura auto elettrica compatta che potrebbe essere rilasciata nei prossimi anni.

Jim Farley, il CEO di Ford, è fermamente convinto che il futuro della mobilità siano le auto elettriche e per questo motivo l’azienda non ha intenzione di arretrare sulla questione delle BEV. Nonostante il periodo storico non del tutto favorevole, dunque Ford continua ad investire nel settore, a differenza di tanti brand che invece stanno tornando ad investire sui modelli termici. Come ad esempio Volkswagen, Jaguar Land Rover e BMW.

Ad ogni modo, Martin Sander, capo di Ford Europe, ha confermato che non esiste alcun piano per estendere la durata di vita della Focus dopo il 2025. Dunque, il destino della Focus non cambia. Anzi, Ford intende dare continua vita alla sua gamma elettrica che già a partire da quest’anno risulterà essere molto più ricca del passato. L’azienda, infatti, ha annunciato l’arrivo di svariati veicoli elettrici. Lo scopo è quello di adattarsi al mercato e alle esigenze degli utenti. In questo modo quest’ultimi potranno avere a loro disposizione una vasta scelta per poter valutare il veicolo più adatto alle loro necessità.